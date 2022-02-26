Словакия ввела режим ЧС из-за массового наплыва беженцев с Украины

Правительство Словакии ввело в республике режим чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва беженцев с Украины, сообщило информационное агентство ТАСР.

«Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», – передает ТАСС содержание документа.

Режим чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва беженцев с Украины начинает действовать в 12.00 (14.00 мск).

Ранее Словакия объявила, что выступит за постепенную отмену антироссийских санкций, которые намерены утвердить лидеры Евросоюза, если Москва будет вести диалог об урегулировании ситуации вокруг Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Это началось после обострения конфликта в Донбассе.

После этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. В частности, Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. При этом в ВТБ заявили, что новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов.