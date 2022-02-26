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МИД Японии опубликовал детали первой части санкций из-за ситуации вокруг Украины
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Министерство иностранных дел Японии опубликовало детали первой части санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины. Список мер обнародован на сайте ведомства, они вступают в силу с сегодняшнего дня.
Так, в него включены 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них Япония вводит запрет на выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены, пишет ТАСС.
При этом японский МИД конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в Японии. Запрет затронет российское правительство, Центробанк России и государственные организации России. С сегодняшнего дня также вводятся меры по заморозке активов банка «Россия» – одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.
Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что российская сторона ответит на новые санкции, о которых в пятницу объявило правительство Японии. «И ответ будет серьезным», – подчеркнул он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио принял решение усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
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В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Политолог спрогнозировал дальнейшие действия России на Украине
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«Скорее всего, конечная цель российских войск – продвинуться вглубь Украины и способствовать смене правящего там режима», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог Василий Кашин, комментируя начало специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
«На данный момент мы наблюдаем классическое начало высокотехнологичной локальной войны с ударами по системам управления, подавлением ПВО, уничтожением авиации и военно-морских сил Украины, лишением противника возможности маневрировать и наступлением на него с нескольких направлений», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Российские войска сковали ВСУ в Донбассе, а также, судя по некоторым данным, перешли границу в районе Крыма, Харьковской и Черниговской областей, что делает вероятным окружение боеспособной части украинской армии в довольно короткий срок и, следовательно, их ликвидацию независимо от всего того оружия, которое они получили в предыдущий период от американцев. С самого начала было ясно, что все это оружие для борьбы с Россией абсолютно бесполезно», – пояснил эксперт.
По мнению Кашина, «конечная цель России в спецоперации на Украине – это, скорее, вопрос политический, нежели военный». «Исходя из выступления президента, где он говорил о денацификации, наказании преступников и демилитаризации Украины, возникает впечатление, что цель российских войск – продвинуться на всю территорию Украины и, видимо, способствовать смене правящего там режима», – предположил он.
«В ближайшие дни будет завершен разгром украинских вооруженных сил. Дальше начнется продвижение вглубь страны. Технически наши войска способны продвинуться вплоть до Киева, потому что боеспособных войск у Украины немного – в основном они сконцентрированы в Донбассе и, видимо, скоро будут уничтожены», – полагает эксперт.
«А дальше там не будет каких-то больших препятствий для передвижения наших войск, однако возникнут уже политические вопросы. В частности, речь пойдет о том, как будет осуществляться управление этими территориями, какой там будет политический режим, какие политики могут туда вернуться и так далее. Решение всех этих проблем требует гораздо больших ресурсов, нежели ликвидация украинской армии. Но учитывая то, что операция хорошо спланирована, вероятно, в этом отношении уже что-то подготовлено», – заключил Кашин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение Третьей мировой войны.
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Зеленскому подсказали способ завершить войну
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«Договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и публицист Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
«После всего, что произошло, у Зеленского есть только один выход для прекращения военной операции – садиться за стол переговоров с Россией. А для этого ему придется пойти на жесткие условия. Скорее всего, речь пойдет об официальном признании Крыма российским, признании независимости ДНР и ЛНР и, вероятно, федеративном устройстве оставшейся части Украины. После этого можно будет спокойно налаживать отношения», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По словам эксперта, договариваться о нейтральном статусе Украины можно было бы неделю или две тому назад. «Но Зеленский этот вариант отвергал, а теперь после потерь и сражений Россия вряд ли согласится на меньшее», – пояснил собеседник.
«Однако если украинский президент выполнит условия России, то националисты, несомненно, будут обвинять его в капитуляции. Но какой тут еще вариант – сражаться до последнего украинца, как мечтает Борис Джонсон? Ведь после этого кому-то надо будет эту территорию осваивать и восстанавливать», – добавил политолог.
«Чем бы ни закончилась бойня, которую развязал Зеленский, во всем обвинят его вне зависимости от исхода. А дальше он внутри страны встанет перед угрозой очень серьезных потрясений. Недаром в разгар боев он встречался с актером Шоном Пенном – наверное, подготавливает себе карьеру в Голливуде», – заключил Корнилов.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий, его высказывания прозвучали в выступлении, показанном по каналу «Украина 24» и распространенному в соцсетях. Зеленский заявил, что «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», передает ТАСС. По его словам, «чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России».
Ранее он также заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. «Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале.
«Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский. «Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги. Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Минобороны рассказало об уничтоженных самолетах и бронетехнике ВСУ
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Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
«В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций», – сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Самолет ВСУ упал в Киевской области
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Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.
В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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МИД: Спецоперация России – предотвращение глобального военного противостояния
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Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.
«Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]», – передает ТАСС слова дипломата.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Захарова подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет. «Война велась на различных фронтах: на санкционных – на нас давили санкциями, на информационном фронте – когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война – когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее», – пояснила Захарова.
Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
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Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 24 февраля т. г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Проханов: События на Украине не оставили равнодушным ни одного россиянина
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«Российские танки в Киев послал не Путин и не Шойгу, а сама русская история. Это жестокий, но закономерный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов, комментируя спецоперацию российских военных, которую они проводят на Украине.
«Над великой славянской цивилизацией было совершено историческое насилие: ее разделили, как какое-то бревно. Но сущность этой цивилизации – распадаться, а потом вновь соединяться», – считает писатель, публицист и философ, председатель Изборского клуба Александр Проханов.
По мнению собеседника, насильственное разделение русской цивилизации случилось в 1991 году, когда распался СССР. «Нас утешали, что супруги-де добровольно и мирно разошлись. Однако этот развод с тех пор обернулся страшной войной в Приднестровье, двумя чеченскими войнами, резней в Киргизии, грузинской войной, Крымом, восстанием в Донбассе», – указал Проханов.
«А теперь Украина. Происходит воспроизведение утраченных цивилизационных контуров. Это историческое возмездие, – полагает эксперт. – Произошла гигантская встряска: все, что казалось неподвижным, имело стабильность, название и контур, теперь поднялось летит к небу. И оно очень скоро упадет, создастся абсолютно другой контекст, другой орнамент. Мы будем жить в другой реальности».
Проханов убежден, что после восстановления мира на Украине изменится многое. «Во-первых, будет другая экономика, иные методы управления индустрией. Во-вторых, из-за нехватки сырья, технологий и кадров возникнет мобилизационный проект, потому что появится необходимость централизованно управлять остатками ресурсов», – допустил писатель.
«В-третьих, конечно же, будет рассмотрено поведение наших либеральных слоев. Сегодня, когда идет война, они бьют в спину наших военных, в них «стреляют» кинескопы телеканалов и микрофоны радиостанций, – указал он, – В-четвертых, безусловно, будут пересмотрены элиты. Элита, которая в период боевых действий присягает противнику, хвалит его и вместе с тем оскверняет, оскорбляет, унижает русские войска, – такая элита должна быть изменена или даже сметена».
По мнению собеседника, операция по принуждению Украины к миру не оставила равнодушным ни одного россиянина. «Все потому, что в душе каждого из нас живут определенные константы и контр-константы. Наше общество поделено на богатых и бедных, русских и чеченцев, верующих и атеистов, молодых и старых. Мы отличаемся и по глубинным смыслам – кому-то ближе Пушкин, другому Чаадаев. Кто-то выберет Сталина, а кто-то – Власова. Это разделение порождает гигантский внутренний конфликт», – пояснил прозаик.
«Отсюда такая острая реакция на значимые события. У одних они вызывают восторг и восхищение, потому что им кажется, что происходит восстановление исторических форм. У представителей либеральных, деструктивных слоев социума то же самое провоцирует гнев и страдания», – заключил он.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Специальная военная операция на Украине, которую Россия начала в четверг – вынужденная мера, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на встрече с представителями отечественных деловых кругов. России «просто не оставили никаких шансов поступить иначе», сказал глава государства. Напомним, что в утреннем экстренном телеобращении к россиянам президент объяснил – решение о начале спецоперации было принято с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – сказал Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как пройдет демилитаризация и денацификация Украины.
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Россия пообещала ответить на новые санкции Японии
Российская сторона ответит на новые санкции, о которых в пятницу объявило правительство Японии, сообщил посол России в Японии Михаил Галузин на пресс-конференции в Токио.
«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», – передает ТАСС его слова.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио принял решение усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Ранее Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Украинские СМИ сообщили о введении запрета на въезд в Киев
Украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») сообщило в четверг о введении запрета на въезд в Киев, при этом выезд из города открыт.
«Сейчас закрывают въезд в Киев, выезд открыт, передает корреспондент», – передает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Никаких других подробностей не сообщается, сообщений от властей города о запрете на въезд также не поступало.
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Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Российский рынок акций прибавил порядка 23%
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы усиливает рост и прибавляет уже порядка 23%, пытаясь компенсировать обвал четверга, следует из данных Московской биржи.
Так, индекс Мосбиржи к 11.14 мск растет на 23,07%, до 2532,90 пункта, долларовый индекс РТС – на 28,36%, до 953,59 пункта, пишет РИА «Новости».
Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%. Мосбиржа приостанавливала торги после обвала из-за военной спецоперации России.
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу президента Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины.
Афганцы и ветераны поддержали действия России в ситуации с Донбассом
Ветераны Российского Союза ветеранов Афганистана направили официальные письма с выражением согласия с действиями президента России Владимира Путина.
Так, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, полковник ВДВ Франц Клинцевич отметил, что «дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права». «Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – неприкрытая ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей», – написаны его слова на сайте Российского Союза ветеранов Афганистана.
Также слова поддержки выразил председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев. «Многомиллионный Российский Союз ветеранов заявляет категорическую и полную поддержку действиям Руководства Российской Федерации в связи с объективной обстановкой, сложившейся вокруг Донецкой и Луганской народных республик», – отметил он.
Президент Российской Ассоциации Героев и Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что Российская Ассоциаций Героев поддерживает проведение миротворческой операции, направленной на прекращение геноцида мирного населения и предотвращение нападения на Россию. «Это самозащита России и ее союзников. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены», – добавил он.
ВРИО Председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-майор милиции в отставке Анатолий Прошин от лица Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск подчеркнул, что «проведение миротворческой операции положит конец геноциду братского народа».
«Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта. Настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России», – заключил он.
В АТОР заявили о застрявших туристах в регионах с закрытым воздушным пространством
Около 8 тыс. организованных туристов могут находиться на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По агрегированным оценкам, в настоящее время на территории регионов, воздушное пространство которых было закрыто, может находиться порядка 8 тыс. организованных туристов. До 6 тыс. туристов с вылетами до 2 марта в Краснодарском крае и около 2 тыс. – в Крыму», – передает ТАСС сообщение организации.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.