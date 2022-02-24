В ЕС запретили полеты гражданской авиации над Украиной

Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) заявила, что европейские власти запретили полеты гражданской авиации над Украиной и территориями, затронутыми боевыми действиями, в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины.

«Национальное управление гражданской авиации (ENAC) сообщает, что с сегодняшнего дня, 24 февраля 2022 года, в связи с ситуацией между Россией и Украиной, европейские власти распорядились запретить полеты гражданской авиации над воздушным пространством Украины и сопредельных территорий, затронутых военными действиями, для обеспечения безопасности полетов», – приводит сообщение РИА «Новости».

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Напомним, полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, следует из NOTAM, опубликованного Федеральным авиационным управлением США (ФАУ). Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой. Ограничения на работу аэропортов в ряде городов на юге России продлятся до 2 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.