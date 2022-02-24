В СФ допустили продолжение диалога в нормандском формате

Диалог в нормандском формате еще возможен, однако он требует воли со всех сторон, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Возможность диалога всегда остается, и в каком формате этот диалог будет, между четырьмя государствами или большим количеством государств — это, соответственно, процесс, который требует все-таки воли со всех сторон. Наш президент в своем заявлении отметил открытость России к переговорному процессу, но это должен быть именно процесс равноправных сторон», – передает его слова ТАСС.

«Я полагаю, что весь мир должен исходить из того, что мы открыты для конструктивных, равноправных, взаимоуважительных переговоров по таким вопросам, которые имеют очевидный глобальный интерес. К ним относятся вне всякого сомнения вопросы войны и мира на Европейском континенте. Наши предложения давно были сделаны, наши разъяснения по этому поводу всем переданы», – сказал Климов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

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Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что НАТО не имеет намерений развернуть силы альянса на Украине в связи с проведением Россией военной операции в этой стране. При этом он заявил, что постпреды НАТО на совещании договорились задействовать оборонный план, который предполагает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса для защиты союзников.