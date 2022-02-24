Военный эксперт: Главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 10:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
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Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали.
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Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе.
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Санкции будут накладываться в зависимости от состояния границ: начнутся ли бои с вытеснением ВСУ на границы областей, или российское присутствие ограничится нынешним пространством ДНР и ЛНР.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Военный эксперт: Главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны
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«Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее глава государства в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Безусловно, аргументация Путина о причинах начала операции в Донбассе основана на реальных фактах и обстоятельствах, которые происходили в последние несколько лет и месяцев, и не подлежит сомнению в плане легитимности», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны, которую могла бы спровоцировать Украина, если бы стала членом НАТО. «Задача России на ближайшие часы – лишение возможности генштаба ВС Украины централизованного управления войсками и выведение из строя украинской аэродромной сети», – подчеркнул собеседник.
Эксперт добавил: также перед ВС РФ стоят задачи по уничтожению позиций ПВО Украины и оперативно-тактических ракет. «Отмечу: удары наносятся высокоточным оружием, которое уже неоднократно прошло отработку и применение в ходе в том числе сирийской операции. Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – резюмировал специалист.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
В Киеве также завыли сирены гражданской обороны. Периодически слышны взрывы за чертой города, большое количество частных автомобилей покидает украинскую столицу, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием.
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом осудили действия России и обсудили скоординированный ответ альянса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил намерение вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России.
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В Сети отреагировали на пост Дудя с поддержкой Украины
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Блогер Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость ДНР и ЛНР, в комментариях его обвинили в однобокости позиции.
В Instagram Дудь опубликовал пост, в котором рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где «люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на десять домов излучает благополучие. Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот».
Большинство из этих причин, считает Дудь, можно было наблюдать 21 февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
«Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться», – написал Дудь.
В комментариях Дудя обвинили в однобокости позиции и призвали «посетить Донбасс».
«Т. е. только Россия во всем виновата? Очень однобокая позиция. А что же наш светоч журналистики не сделает репортаж с Донбасса?» – написал byteksboots.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Почему только один человек всегда плохой, а все вокруг хорошие? Мир вроде посложнее, не?» – задался вопросом пользователь ibobrick.
«Когда твои дети подрастут, пусть спросят тебя, а почему ты за эти годы не побывал на Донбассе и не взял интервью у матерей и отцов погибших детей. *** журналист, почему ты не посетил ЛНР и ДНР?» – написал vam_nenax.
«Видишь Юра тебе спасибо из Украины говорят. Из той Украины которая для нас каждый день санкции просит и оружие. Молодец Юра настоящий патриот», – возмутилась nadya19598.
«Другую сторону дядя Юра замечать не хочет, хотя там люди гибнут. Ох уж этот мейнстрим», – написал imamov_m
«Юрий, а где у вас хоть слово поддержки мирному населению Донбасса за 8 лет обстрелов со стороны ВСУ? Или может слова поддержки родственникам сожженных в доме профсоюзов? Осуждение произошедшего? Или в вашей тусовке так не принято?» – обратился к Дудю nashatema.
Россия признала
Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено
обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил
об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага
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Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.
По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.
Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».
Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.
Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.
Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Пекин объяснил позицию по санкциям в отношении Москвы из-за Украины
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Китайская сторона против любых односторонних санкций, это не лучший способ урегулирования разногласий, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говоря о возможных санкциях Пекина против Москвы по вопросу Украины.
«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – цитирует Чуньин ТАСС.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Также в Британии заявили
, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования».
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Захарова ответила на слова Трасс о санкциях против России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине.
«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ». То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний. Монархическая демократия в действии».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств России в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Лавров резко осудил заявление генсека ООН по ситуации на Украине
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Генеральный секретарь [ООН] ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности [ООН] 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что конфронтацию в отношении России пытаются нагнетать по любому вопросу.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины
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Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – приводит слова Путина в телеобращении ТАСС.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность
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Принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно Декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории», – передает ТАСС слова Небензи.
«Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является», – указал постпред России.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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СМИ: Под Киевом и Харьковом прогремели взрывы
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Находящиеся в Киеве и Харькове корреспонденты телекомпании CNN в прямом эфире телеканала заявили о том, что слышали серию взрывов. При этом во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало.
«Мы слышали ряд взрывов ряд взрывов. Может, семь или восемь», – сказал корреспондент телеканала в Киеве Мэттью Ченс, отметив, что, судя по звуку, разрывы «были достаточно далеко». В свою очередь находящаяся в Харькове Кларисса Уорд заявила: «Несколько минут назад мы слышали поток громких взрывов». Во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало, передает ТАСС.
Как сообщает УНИАН, взрывы также слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске. «В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. «Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта «Борисполь», – сообщает УНИАН.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической, об этом заявили и Донецкая, и Луганская народные республики.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», – цитирует сообщения народной милиции ДНР и народной милиции ЛНР РИА «Новости».
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей у линии соприкосновения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная (находится под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД)», – пояснил Филипоненко.
Сейчас из населенных пунктов вывезены около 60 человек. В освобожденные от жителей дома заселили прибывших украинских военнослужащих.
Ранее в среду ремонтники-энергетики и наблюдатели представительства ДНР в СЦКК попали под обстрел ВСУ на электроподстанции.
Утром в Луганске произошла серия взрывов, они были направлены на уничтожение опор под троллейбусными линиями.
До этого в Донецке также прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало у здания редакционного корпуса донецкого телецентра. Пострадавших нет. Как сообщал гендиректор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, взрывом «вынесло стекла на всех этажах».
Киев призвал украинцев немедленно покинуть Россию
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Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Украинцам следует покинуть территорию России немедленно и воздержаться от поездок в эту страну, заявило министерство иностранных дел Украины.
Также в МИД страны назвали признание Россией Донецкой и Луганской народных республик является «актом вооруженной агрессии против Киева».
«Признание и поддержка Москвой так называемых ЛНР и ДНР в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии», – цитирует заявление украинского ведомства ТАСС.
Министерство призвало международное сообщество принять против России безотлагательные и жесткие меры.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Российское посольство на Украине спустило флаги
Посольство России в Киеве спустило флаги, сообщают СМИ.
После начала эвакуации сотрудников российских дипломатических представительств на Украине посольство в Киеве спустило флаги, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
В среду во всех российских дипломатических представительствах на Украине началась эвакуация сотрудников.
Ранее МИД России объявлял об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
СНБО в среду решил ввести на территории Украины режим чрезвычайного положения.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева
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Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении, посвященном началу специальной военной операции.
В своем выступлении президент России отдельно обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом», передает ТАСС.
«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – сказал Путин. Президент РФ подчеркнул: «Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Президент Польши допустил запрет для россиян путешествий в Европу
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Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил о возможности блокады путешествий для россиян, если ситуация на востоке Украины обострится.
«К сожалению, санкции должны быть очень мощными», – цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью.
«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», – сказал Дуда.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
В среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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