Военный эксперт: Главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны

«Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее глава государства в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

«Безусловно, аргументация Путина о причинах начала операции в Донбассе основана на реальных фактах и обстоятельствах, которые происходили в последние несколько лет и месяцев, и не подлежит сомнению в плане легитимности», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны, которую могла бы спровоцировать Украина, если бы стала членом НАТО. «Задача России на ближайшие часы – лишение возможности генштаба ВС Украины централизованного управления войсками и выведение из строя украинской аэродромной сети», – подчеркнул собеседник.

Эксперт добавил: также перед ВС РФ стоят задачи по уничтожению позиций ПВО Украины и оперативно-тактических ракет. «Отмечу: удары наносятся высокоточным оружием, которое уже неоднократно прошло отработку и применение в ходе в том числе сирийской операции. Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – резюмировал специалист.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.

В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.

В Киеве также завыли сирены гражданской обороны. Периодически слышны взрывы за чертой города, большое количество частных автомобилей покидает украинскую столицу, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», – заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом осудили действия России и обсудили скоординированный ответ альянса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил намерение вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России.

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