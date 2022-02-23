Париж не увидел «полномасштабного вторжения» на Украину

США ввели санкции против России

В связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА, сообщил минфин США.

Санкции вводятся против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, а также их сыновей Дениса Бортникова и Владимира Кириенко. Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно. Также в санкционный список как глава Промсвязьбанка внесен Петр Фрадков, передает РИА «Новости».

США «расширили ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента Путина задач», говорится в сообщении. Новые санкции затрагивают вторичный рынок облигаций и «распространяют существующие запретительные меры в отношении суверенного долга» на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином России.

Минфин США подтвердил введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур, так как они играют «ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса». Американским компаниям и лицам предписано завершить операции с попавшим под новые санкции ВЭБ до 24 марта 2022 года. В числе 25 дочерних структур ВЭБ оказался и ПФК ЦСКА.

В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО «ПСБ Лизинг» – дочернего предприятия Промсвязьбанка.

В пресс-службе ВЭБ заверили, что санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

Промсвязьбанк также сообщил, что санкции не окажут существенного влияния на его деятельность: «Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям». В банке подчеркнули, что введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции. При этом «все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются», передает ТАСС.

Кроме того, Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России во вторник были внесены в специальный список американского финансового ведомства NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. Данный перечень отличается от обычных санкционных списков. В список NS-MBS попадают учреждения, против которых введены «не полностью блокирующие санкции», в отличие от обычных перечней. Финансовые ограничения для специального списка «могут включать, в том числе, неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров или услуг». В данном случае, пояснили в американском ведомстве, имеются в виду санкции против суверенного долга России.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



В Белом доме заявили, что «любое учреждение в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации является мишенью для дальнейших санкций». Поскольку «более 80% ежедневных операций России с иностранной валютой в мире осуществляются в американских долларах, и примерно половина международной торговли России осуществляется в долларах», от санкций «не застрахован ни один российский финансовый институт, включая крупнейшие банки», говорится в сообщении. В частности, США готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.

Представитель американской администрации высокого ранга сказал, что отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT «не входит в первую часть пакета санкций», но «остается одной из опций». Отвечая на вопрос о возможности санкций против президента России Владимира Путина, чиновник сказал, что власти США продолжают рассматривать все варианты действий. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил представитель американской администрации.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».

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