Посольство в Лондоне обвинило Британию в отсутствии интереса к решению кризиса на Украине

Британская сторона мало заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, заявило посольство России в Лондоне, комментируя введенные антироссийские санкции.

«Не питаем иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, осуществляемых в узком кругу единомышленников. Лондон мало заинтересован в урегулировании кризиса на Украине. Он больше стремится зарабатывать политические очки на нагнетании напряженности», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Там добавили, что санкции против России «были бы введены в любом случае», это становится ясно после ознакомления требований Лондона вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, «тогда как хорошо известно, что они туда не вводились».

Введенные санкции нелегитимны с точки зрения международного права, добавили в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что британское правительство и СМИ не интересовало, что жители ДНР и ЛНР много лет живут под обстрелами, и тысячи людей погибли, а десятки тысяч ранены.

«Не задумывались в Лондоне и о том, как жил Донбасс в условиях полной транспортной и экономической блокады, прекращения выплат пенсий и социальных пособий его жителям. Признание Россией ДНР и ЛНР продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить «проблему Донбасса», – заключили в посольстве.

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.