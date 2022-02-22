Эксперт: Facebook должен сменить команду антироссийских модераторов

Модераторы Facebook регулярно причисляют к фейкам совершенно официальные сообщения. Особенно это касается острых социальных и политических тем. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Ранее администрация соцсети заблокировала сообщения Минобороны об уничтожении проникших в Россию украинских БМП.

«Это не единственный факт. В тот же день те же модераторы из Facebook активно пытались заблокировать обращение президента России по ситуации в Донбассе. Кроме того, российские СМИ маркируются как источники недостоверных новостей», – отмечает член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Модераторы Facebook систематически причисляют нашу официальную информацию к фейкам, добавляет собеседница. «Основным партнером соцсети по модерации в Рунете остается одиозная и ангажированная украинская организация StopFake. Она тесно связана с неонацистскими деятелями», – говорит Мизулина.

«Суть проверки фактов должна сводиться к тому, чтобы это было не ангажированным мониторингом. Особенно, когда это касается острых политических и социальных тем», – подчеркнула член Общественной палаты.

«Но пока ситуация с модерацией в этой сети превратилась в абсурд. Facebook сегодня все же начал делать первые шаги в соответствии с законом «о приземлении». Теперь он должен сменить команду модераторов», – добавила она. По словам Мизулиной, Лига уже призвала Роскомнадзор решить эту проблему вместе с администрацией самой социальной сети.

Ранее соцсеть Facebook (является частью компании Meta) объявила «фейком» данные Минобороны России об уничтожении украинских боевых машины пехоты (БМП), перешедших границу в районе ростовской станицы Митякинская. До этого украинский ресурс StopFake.org заявил, что на видео, которое было опубликовано в доказательство нарушения границы, «показана не украинская военная техника, а бронетранспортер, который находится на вооружении российской армии».

Проект StopFake существует с 2014 года, он был запущен украинской общественной организацией «Центр Медиареформы» (основана Могилянской школой журналистики и программой для журналистов и редакторов Digital Future of Journalism). Проект финансируется из множества источников: фонд «Возрождение», американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED), МИД Чехии, посольство Великобритании на Украине (2015-2019 года) и другие структуры.

В понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали об уничтожении двух украинских БМП, перешедших российскую границу для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы. Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко назвал эти сообщения ложью. Со своей стороны ФСБ опубликовала кадры двух горящих БМП. Как отметила накануне газета ВЗГЛЯД, судя по всему, украинское командование послало диверсантов в Россию – на верную гибель.