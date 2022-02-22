США оценили признание ДНР и ЛНР как «начало вторжения»

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 18:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США оценили признание ДНР и ЛНР как «начало вторжения»
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Администрация США рассматривает последние действия России в отношении Украины как «начало российского вторжения», заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жестким», – сказал Файнер в эфире телеканала CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского
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«После признания Россией ДНР и ЛНР США могут посчитать Зеленского бесполезным. Это создаст угрозу его безопасности, а Украину приведет к новому «майдану», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
«Так называемая украинская «партия войны» уже начала критиковать Зеленского за провал с Донбассом. Они могут попытаться воспользоваться ситуацией и организовать новый «майдан» с целью смещения его с поста президента», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Так что Зеленскому сейчас не до ЛДНР, он будет связываться с американским посольством и просить поддержки, отметил эксперт. «По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него», – сказал аналитик.
С другой стороны, все помнят, что Вашингтон весьма специфически относится к своим «аборигенам», добавил собеседник. «США не впервой «кидать» своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую», – сказал политолог.
По его словам, Зеленский сейчас – впервые в политической карьере – всерьез задумался, а стоило ли сюда идти? «Украинский лидер запуган. Он не знает, что делать и как защитить себя и семью», – подчеркнул Погребинский.
Эксперт добавил, что в последнем разговоре Байден сказал Зеленскому решать вопрос с Донбассом только дипломатическим путем – отсюда и почти полное отсутствие реакции Киева на признание Москвой ДНР и ЛНР. «У нынешнего президента Украины нет никаких дипломатических инструментов для этого», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил про слова Байдена о «маленьком вторжении России на Украину». «Байден предупреждал: будет маленькое вторжение – введем легкие санкции, а масштабное вторжение повлечет серьезные рестрикции. Нынешняя реакция Киева и Запада на признание независимости ЛДНР очень похожа на подтверждение тех его слов», – резюмировал Погребинский.
Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.
В свою очередь Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
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Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2»
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Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
«Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что действия Москвы – это «юридическая агрессия, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».
По словам Зеленского, он верит, что войны с Россией не будет и не будет широкой эскалации, в противном случае будет введено военное положение.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР)», – добавил он.
Он пояснил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области. «Дальнейшие шаги покажет время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Лавров дал оценку реакции стран Запада на признание Россией ДНР и ЛНР
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Реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24».
«Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы знаем, что санкции будут вводиться все равно, в любом случае, по поводу, без повода», – добавил при этом Лавров.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
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Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Британия ввела санкции против российского бизнеса
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Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Зеленский отказался отводить войска из Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.
«Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», – передает ТАСС ответ Зеленского на вопрос о том, будет ли Киев рассматривать обращение республик Донбасса.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Эксперт рассказал о реакции Украины на речь Путина о признании ЛНР и ДНР
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«Скорее всего, Запад надавил на Зеленского и его устами послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшим переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя последствия признания Россией ДНР и ЛНР.
«Владимир Путин в своей речи фактически повторил то, что он сказал в статье о единстве русского и украинского народов. При этом он высказал претензии к Украине, накопившиеся за последние восемь лет. Соответственно, был послан сигнал Западу – все, что происходит, не блеф и не шутка. Именно к этому сводилась 40-минутная речь президента России», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Что касается реакции Украины, то там с нетерпением ждали, что же скажет российский президент. Соответственно, собралось заседание СНБО. Очевидно, что в ходе обсуждения было множество сложных вопросов, которые участники не могли разрешить. Поэтому секретарь СНБО Алексей Данилов выходил к прессе, фактически ничего не сказав, а Зеленский в это время звонил Байдену, Джонсону и другим западным политикам», – рассказал политолог.
«Многие ждали, что Зеленский объявит военное положение хотя бы на части территории Украины либо объявит о разрыве дипломатических отношений с Россией. Но он выступил с более чем примирительной риторикой и сказал, что Украина и дальше будет считать территории Донбасса своими. По сути, это было выступление ни о чем», – объяснил собеседник.
По его словам, многие в этом увидели положительный сигнал и поняли, что «Запад, скорее всего, надавил на Зеленского и его устами попросту послал сигнал Путину о том, что готов к дальнейшему развитию переговоров». «При этом позиция Зеленского колеблется в зависимости от того, с кем он пообщается – от Байдена вчера исходил примирительный сигнал, а Джонсон придерживается более радикальных позиций. Но в любом случае вопрос о дальнейших действиях Зеленского в отношении Москвы будет решаться в ходе консультаций с западными лидерами», – пояснил политолог.
«Сейчас Запад говорит о необходимости ввести точечные санкции против России. Скорее всего, они будут достаточно поверхностными. Не думаю, что они будут убийственными для российской экономики и энергетики. При этом пока никто не отменял встречу Лаврова с Блинкеном, назначенную на 24 февраля, и встречу Путина с Байденом при посредничестве Макрона, которая якобы готовится», – добавил Бондаренко.
«До сих пор до конца не понятно, в каких конкретно границах Россия признала ЛНР и ДНР – в границах административных единиц в составе Украины, которые зафиксированы в их конституциях от 2014 года, или же в их текущих границах. Если будет подтвержден второй вариант, тогда есть путь для компромисса и переговоров, а если первый – это путь к войне», – уверен эксперт.
«На сегодняшний момент, как мне кажется, Россия признала республики по факту, без уточнений. Они оставили это разночтение умышленно, чтобы использовать его в дипломатии в зависимости от развития ситуации. Так что этот момент потребует еще дополнительных уточнений», – заключил политолог.
Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
На следующий день Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали, передает РИА «Новости». Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области.
В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации. Днем позже Зеленский сообщил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он потребовал от Запада «полной остановки» «Северного потока – 2».
В Кремле заявили, что считают крайне нежелательным сценарием разрыв Киевом дипотношений с Россией. По словам пресс-секретаря президента России, это сделает все еще сложнее для народов двух стран.
На этом фоне Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору – это «необходимый шаг» для отмены сертификации оператора «Северного потока – 2».
Глава МИД Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24» заявил, что реакция Запада на признание Россией ДНР и ЛНР стала ожидаемой, поскольку Запад привык обвинять во всем Москву. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР. А киевский политолог Михаил Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского.
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В ЛНР рассказали о ситуации в республике после признания Россией
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«С помощью России мы надеемся угомонить сорвавшийся с цепи украинский режим и прекратить войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя решение Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР.
«После выступления российского лидера в ЛНР и ДНР стало тише, но обстрелы не прекратились. С 3-4 утра по двум республикам зафиксировали более 150 прилетов снарядов. Сказать, что ситуация кардинально изменилась или украинский режим стал как-то иначе себя вести в отношении наших республик, пока нельзя», – рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, «Владимир Зеленский существует в одной реальности, в которой продолжает рассказывать, что никаких обстрелов нет, а Украина намерена идти политико-дипломатическим путем», в то время как «в другой реальности идут обстрелы Донбасса». «Все это называется «не верь глазам своим» – на Украине продолжают играть роль марионеточного правительства, которое никоим образом не соотносит свои действия с реальной ситуацией», – уточнил собеседник.
«Конечно, подавляющее большинство жителей ЛНР рады признанию Россией независимости республики. Теперь появилось новое направление для развития, новые перспективы, потому что прошлое состояние – это тупик и бесперспективность решений, которые не могли гарантировать безопасность людей, соблюдение их политических и гражданских прав, – пояснил Мирошник. – А сейчас мы вышли на новый трек, на котором люди в первую очередь надеются на прекращение войны».
Советник главы ЛНР выразил общую надежду жителей республики на то, что при поддержке и помощи России Донбассу удастся угомонить сорвавшийся с поводка украинский режим. «При этом понятно, что управление Украиной продолжается извне, поэтому разговаривать с руководством этой страны практически нет смысла», – считает он.
По словам Мирошника, военные в ЛНР с нетерпением ожидают российские войска. «Они уже все глаза проглядели, – добавил он. – Сегодня должна пройти ратификация соглашений о признании республик, а также договоров о дружбе и взаимопомощи. После этого действия России не заставят себя долго ждать. При этом самая главная цель сейчас – добиться прекращения огня и установления режима тишины. Если угроза опасности для незащищенных категорий граждан уйдет, можно будет говорить о возвращении беженцев домой», – заключил собеседник.
Профильные комитеты Госдумы – по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Президент России подписал соответствующие документы и встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заключив с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Путин также поручил МИДу установить дипломатические отношения с республиками, а Минобороны – обеспечить поддержание мира на их территориях.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Тем временем в Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики». В парламенте разъяснили юридические тонкости использования российских военных в Донбассе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости». Позже Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР.
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Захарова высказалась о возможных санкциях Запада против России
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Предположения о том, что санкций Запада против России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, являются иллюзией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она сказала, что Западу не нужны основания для введения ограничительных мер в отношении Москвы.
«Возьмем пример, они же всегда мотивируют интересами людей и конкретно какого-то одного человека, чьи права нужно защищать, всегдашний западный посыл. Давайте возьмем историю с Крымом, 2014 год, невозможно было не заметить, что решение о воссоединении с Крымом было принято на основе волеизъявления крымчан, референдума, обращения и так далее, но не заметили. Но ведь невозможно же было не заметить, что с 2014 года права человека, вот те самые пресловутые: и язык, и законодательная база, и все остальное – и развитие СМИ, действительно, имело место в Крыму несравненно в большем, просто в разы большем объеме, нежели это было до 2014 года. Но ведь Запад сумел не заметить и каждый год продлевал санкции по Крыму в отношении нашей страны», – добавила она.
По ее словам, Россия исходит из того, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе перестали быть актуальными для властей в Киеве.
Ранее американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
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Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин Офиса.
Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.
«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Цена газа в Европе на фоне событий вокруг Украины выросла более чем на 10%
Цена газа в Европе в ходе торгов растет более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до почти 935 долларов за 1 тыс. куб. м, или 80 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. В Турции заявили о заинтересованности в признании ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% – против.
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Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами
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Новый пакет антироссийских санкций Россия убрала в пакет с пакетами, пошутила в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.
Она напомнила коллегам, что недавно против России был введен еще один пакет санкций.
«Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», – передает слова Афанасьевой «Фонтанка».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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При взрыве автомобиля на трассе Донецк – Горловка погибли три человека
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Украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк – Горловка, погибли ехавшие в автомобиле три человека, сообщил замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк – Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР: выпущено 15 мин запрещенного калибра.
Утром вооруженные силы Украины продолжили обстрел территории Донецкой народной республики со стороны сел Ленинское и Дзержинское.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. В Турции заявили о заинтересованности в признании ДНР и ЛНР.
Дамаск поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР.
«Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин», – передает РИА «Новости» слова дипломата в ходе ближневосточной конференции клуба «Валдай».
Глава МИД Сирии добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР.
По словам Микада, Дамаск видит основу для сотрудничества в свете признания Россией ДНР и ЛНР.
«Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека», – сказал он.
По его словам, «сотрудничество России и Сирии – это глубокое и прочное сотрудничество». Дамаск «будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией», –добавил Микдад.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушит мировую архитектуру безопасности. При этом, по его словам, что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
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