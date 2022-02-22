Украинского хоккеиста Денискина отстранили на год за расизм

Вучич заявил о поддержке России большинством жителей Сербии

Решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушит мировую архитектуру безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич. При этом, по его словам, что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.

«Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими», – сказал он, добавив, что «политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было».

Как заявил Вучич, то, что он «в последние три дня пережил, подтверждает» эти слова. Он напомнил, что «уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления». Вучич заявил, что решение Москвы «разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

Он рассказал, какие реакции ждет с Запада: «Их реакции идентичные, сообщения в Twitter одинаковые и у (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля, и у (председателя ЕК) Урсулы (фон дер Ляйен), и (председателя Европейского совета Шарля) Мишеля, они хотят показать унисон и единство в своих заявлениях». Как пояснил Вучич, «это указывает на тяжесть позиции» его страны.

Он заявил: «Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны – у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело». Он отметил, что в сербских СМИ это отношение 80% на 20% «за» и «против» России.

Вучич отдал приказ о повышенной готовности армии, спецназа и полиции в связи с развитием событий на востоке Европы, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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