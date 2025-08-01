Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
«Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.
Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.