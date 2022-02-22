В ДНР рассказали о планах на мирную жизнь после признания Россией

«После признания Россией ДНР и ЛНР обстановка в Донбассе стала спокойнее. Думаю, атаки ВСУ в ближайшее время вообще прекратятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Касательно реакции Киева на независимость Донбасса, Бердичевский считает, что ситуация в этом смысле будет похожа на «крымскую историю».

«Минувшей ночью в ДНР – на север и на запад – зашли две колонны бронетехники Вооруженных сил РФ с личным составом. И гражданские, и военные рады происходящему, мы ждали этого восемь лет», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

Однако также ночью в ДНР произошел теракт, добавил собеседник. «Была взорвана машина на Горловской трассе, погибло несколько человек. Сейчас выясняем обстоятельства», – сказал он. Но в целом же обстановка улучшается, и власти ДНР ждут скорого возвращения эвакуированных местных жителей, в том числе – представителей среднего бизнеса.

«Первоочередная задача для ДНР – подъем экономики, восстановление всех логистических цепочек, решение проблем с сырьем и сбытом продукции. Донбасс всегда был самодостаточным и ориентированным на экспорт регионом, привлекал валюту на Украину. Надеюсь, после признания нашей независимости и ввода российских войск инвесторы поймут, что здесь спокойно, и буду вкладываться в Донбасс», – отметил Бердичевский.

Касательно реакции Киева на независимость Донбасса, Бердичевский сказал, что ситуация в этом смысле будет похожа на «крымскую историю». «Зеленский будет делать «жесткие» заявления, угрожать, испытывать фантомные боли. Но никаких реальных шагов мы от него не ждем. Думаю, Киев будет реагировать так же, как он реагировал на вхождение Крыма в состав России», – спрогнозировал депутат.

Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – сказал он.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».

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