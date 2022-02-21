В Германии объяснили, когда введут санкции против России

Официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт, отвечая, в какой именно момент будут введены санкции против России, заявил, что страны Запада едины во мнении: санкции в отношении России следует вводить в случае нарушения границ Украины, а не в качестве превентивного шага.

«Мировое сообщество едино во мнении – в тот момент, когда последует нарушение украинских границ. Тогда санкции будут введены, а не до этого», – цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.

«Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости».

Хебештрайт рассказал, что это «связано и было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном». Он рассказал, что это «связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу».

В понедельник в Кремле заявили, что новый список санкций США пока не принят, поэтому давать им оценку крайне сложно.

Ранее министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

Госдеп также пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден.