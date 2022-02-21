В Саратовской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим ЧС для оперативной организации приема беженцев из Донбасса, сообщила пресс-служба главы региона.

«Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик», – сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что Министерству труда и соцзащиты поручено обеспечить проживание беженцев. За каждым объектом, в котором разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный.

Также Минздраву поручено «обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев», а Министерству образования – «организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска».

Тем временем мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что пункты временного размещения в городе приняли 603 человек из ЛНР и ДНР, среди них 261 ребенок.

«Все задачи, которые ставились по размещению людей, организации питания, обеспечению мер санитарной защиты и т.д., выполнены. В ближайшее время необходимо снять оставшиеся бытовые вопросы и начинать работать индивидуально с каждой семьей, с каждым прибывшим», – написал Кстенин в Telegram.

Он поручил проработать вопросы продолжения обучения детей и подготовится к тому, «чтобы в случае необходимости мы могли принять и поддержать беженцев, поскольку поезда продолжают приходить».

«Хочу поблагодарить муниципальных служащих, сотрудников наших учреждений и всех коллег, которые были задействованы в последние два дня. Вы проявили не только необходимую служебную ответственность и высокий профессионализм, но и настоящее неравнодушие и искреннее сочувствие. Благодарю всех воронежцев, которые выражают готовность помочь женщинам, детям, пожилым людям, вынужденно покинувшим места проживания, высказывают слова поддержки!» – заключил он.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Пензенской области в связи с ожидаемым прибытием беженцев из Донбасса.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

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