За сутки в России госпитализировали 18,6 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18 632, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 18 632 человека, на 3,0% больше по сравнению с 17 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 180 071 случай заболевания, в целом в России выявлено 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 198 369 человек, на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля. За это же время подтверждены 784 смерти.

За весь период зафиксировано 343 957 летальных исходов, выздоровели 12 026 844 человека.

В Москве за сутки выявлено 8308 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 16 398.

Накануне в России за сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусом.

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