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За сутки в России госпитализировали 18,6 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18 632, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18 632 человека, на 3,0% больше по сравнению с 17 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 180 071 случай заболевания, в целом в России выявлено 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 198 369 человек, на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля. За это же время подтверждены 784 смерти.
За весь период зафиксировано 343 957 летальных исходов, выздоровели 12 026 844 человека.
В Москве за сутки выявлено 8308 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 16 398.
Накануне в России за сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусом.
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Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях
Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.
Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
Власти: Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID
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Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», – цитирует Сарану РИА «Новости».
По его словам, в городе вакцинированы более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – сказал Сарана.
В начале февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в шести регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 80%: Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Стали известны опасные последствия приема препаратов для сердца
Аллергические реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом и внутреннее кровотечение – это часть списка побочных эффектов, которые могут возникнуть при самолечении кардиологическими препаратами, рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев.
Конев отметил, что, например, доступный всем нестероидный препарат для сердца, являющийся производным аспирина, при превышении дозировки способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем, передает «Вечерняя Москва».
«Передозировка такими лекарствами чревата понижением агрегации тромбоцитов в крови, что приводит к профузному кровотечению», – пояснил он.
Особенно такая реакция грозит людям, у которых помимо больного сердца имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач уточнил, что при чрезмерном употреблении средства кровь теряет свойство сворачиваться, что может привести к непредвиденным последствиям.
Другим средством, которое страдающие заболеваниями сердца «сами себе назначают», является препарат с действующим веществом левоментола. При многократном приеме этот препарат вызывает аллергические реакции. Серьезную опасность может нести совместное сочетание нескольких препаратов кардиологической группы: «Такие эксперименты могут провоцировать острые поражения внутренних органов, а в отдельных случаях приводить даже к летальным исходам, если дозы были превышены».
Конев уточнил, что взаимодействие кардиологических средств с другими лекарствами вызывает дилатационную кардиомиопатию, то есть растяжение полостей сердца.
Кроме того, подобные сочетания провоцируют заболевание вен и артерий и, как следствие, развитие варикозов и тромбозов.
Эксперт призвал перед приемом любых лекарственных средств предварительно проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.
Ранее в Москве учащийся колледжа принес на занятия препарат, купленный несколько лет назад по рецепту, и дал попробовать друзьям, в результате один из его товарищей скончался, еще один попал в больницу.
Комаровский дал совет по лечению «омикрона» в домашних условиях
При «омикроне» нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие серьезные препараты, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря о лечении этого штамма коронавируса в домашних условиях.
Комаровский отметил в ролике на его YouTube-канале, что пациенту «однозначно не нужен постельный режим», если у заболевшего нет вялости, слабости.
«Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того – не лежать в одном положении», – предупредил врач.
Он пояснил, что лучше всего дыхательная мускулатура работает в вертикальном положении, и это «принципиально важно».
Говоря о еде, Комаровский отметил, что если заболевший не хочет есть, то не нужно его заставлять. Но если аппетит присутствует, то врач посоветовал употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное».
При этом он рекомендует много пить, независимо от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. Температура напитка, как отметил Комаровский, может быть любой, но при дефиците жидкости лучше пить напитки, чья температура соответствует температуре тела.
«Воздух должен быть, желательно, чистым», – отметил врач. Он посоветовал проветривать помещение «по максимуму».
Температура в комнате, по его словам, должна не превышать 20 градусов. При этом он подчеркнул, что человек не должен мерзнуть, «но оптимально – 20 градусов».
Также нужно контролировать влажность помещения. Оптимально она должна быть в пределах 40-60%.
Ранее врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
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В Германии назвали условие для постепенного снятия ограничений по COVID-19
Власти Германии договорились, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации с 20 марта в стране снимут основные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается в решении федерального и региональных правительств страны.
«На третьем этапе в качестве последнего шага с 20 марта должны быть отменены все жесткие ограничительные меры, если позволит ситуация в больницах. Также будет отменена необходимость дистанционной работы», – цитирует РИА «Новости» документ.
Первый этап предполагает отмену ограничений на количество участников частных встреч, при этом для непривитых такие ограничения сохранятся. Также на первом этапе отменят ограничения на посещение розничных магазинов, для допуска в них больше не будут проверять сертификаты, справки и тесты. Власти регионов сами определяют время начала снятия таких ограничений.
На втором этапе, с 4 марта, будут отменять такие ограничения, как, к примеру, запрет на танцевальные мероприятия. Их можно будет посещать привитым бустерной вакциной, тем, у кого не было бустерной прививки, должны будут предоставлять негативный тест.
Для гастрономии отменят правило предоставления свежего теста, привитые и переболевшие смогут ходить в заведения общепита, не сдавая тесты, как это делается в настоящее время.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
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США не согласовали с союзниками санкции против России
Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут американские СМИ.
Американская газета Politico пишет, что, по словам Байдена, Запад «готов дать решительный ответ» России при указанном развитии событий, «однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить», передает ТАСС.
«Продолжающиеся консультации – как трансатлантические, так и между европейскими странами – свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жесткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее», – отмечается в публикации.
Указывается, что «у должностных лиц по обе стороны Атлантики» нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против России в случае «вторжения», но «по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно».
В ней отмечается, что «санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС».
Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».
Источник издания из числа европейских дипломатов отметил, что сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Например, «пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом» для принятия указанных мер.
В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе «требуется постоянно уговаривать, особенно Германию».
Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.
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Ученые из Дании обнаружили не чувствительный к ПЦР-тестам «стелс-Омикрон»
Новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», опасен даже для вакцинированных, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Датские ученые обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2, которую назвали H78Y. Ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного, говорится в отчете исследователей.
По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Сообщается, что в Дании около 24% заболевших приходится на именно на «стелс-Омикрон».
«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», – прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.
Ранее в Польше выявили два новых варианта «омикрона».
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«Вектор»: Защита «ЭпиВакКороны» от «омикрона» сопоставима с защитой от «дельты»
Защита, которую дает вакцина «ЭпиВакКорона» в отношении противодействия штамму коронавируса «омикрон», сопоставима с защитой от «дельты», сообщили в ГНЦ «Вектор».
«Постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной «ЭпиВакКорона» в отношении варианта «омикрон», сопоставима с таковой для варианта «дельта», – передает РИА «Новости» сообщение научной организации.
При этом эксперты «Вектора» отметили, что патологические изменения в легких при заражении штаммом «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта». «В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», – уточняется в сообщении.
Отмечается также, что легкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» хомяков были защищены от размножения «омикрона»: вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тыс. раз.
Кроме того, стало известно, что согласно промежуточным результатам исследования варианта «омикрон», анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».
«ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получил промежуточные результаты исследований варианта SARS-CoV-2 «омикрон». Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении.
Специалисты научной организации резюмировали, что фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона», являются консервативными, то есть, практически не подвержены мутациям.
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что уровень эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон» станет известно еще в январе.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
Центр имени Гамалеи не смог найти детей без антител к COVID-19 в Москве
Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург.
«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», – сказал Гинцбург «Интерфаксу».
Директор центра добавил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к инфекции, не в Москве, но, по его словам, это сложно организовать.
Он уточнил, что, в связи с этим, в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М».
«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц – BAU (единицы связывающих антител). Это низкий показатель, но тем не менее», – сообщил он.
При этом Гинцбург добавил, что исследование вакцины для детей должно начаться в запланированные сроки. Он пояснил, что в ближайшие 15 или даже 20 дней в центре будут проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию). После этого – через три недели – начнутся испытания.
Ранее Минобороны приступило к массовой вакцинации от COVID-19 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц. Подростков 12-17 лет прививают препаратом «Спутник М», зарегистрированным Минздравом в ноябре 2021 года.
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В центре Гамалеи рассказали об особенностях антител к «омикрону»
Антитела к «омикрону» плохо работают против других штаммов коронавируса, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По словам вирусолога, иммунитет, который появился после заражения «омикроном», не может гарантировать защиту организма от других штаммов вируса.
«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы», – сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.
Он напомнил, что «дельта» все еще продолжает циркулировать. При этом специалист подчеркнул, что организм защищают не только антитела. Существует еще и клеточный иммунитет, поэтому нельзя сказать, что после «омикрона» у человека совсем нет защиты от других вариантов коронавируса.
«После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета», – отметил Альтштейн.
Для получения полноценной защиты перенесшим «омикрон» необходимо пройти вакцинацию, заключил профессор.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 95% случаев заболеваемости ковидом в Москве – это омикрон-штамм.
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В военных академиях США выросло число жалоб на сексуальные домогательства
На фоне возвращения к очным занятиям во время пандемии коронавируса в военных академиях США резко выросло число зарегистрированных случаев сексуальных домогательств, сообщают СМИ.
Как указывает ABC, их число растет, несмотря на новые программы по предотвращению подобных инцидентов. Отмечается, что число сообщений о домогательствах и сексуальном насилии снизилось в период отмены очных занятий в 2019–2020 учебном году. Однако один высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил, что в случае продолжения очных занятий количество сообщений, вероятно, увеличилось бы. Указывается, что в 2020–2021 учебном году число зарегистрированных случаев таких инцидентов оказалось выше, чем в 2018–2019 учебном году.
Как следует из доклада Пентагона, общий скачок связан с ситуацией в Академии ВВС США и Военной академии США (Вест-Пойнт), где в 2020–2021 учебном году зарегистрировано 131 инцидент (год назад – 88, два года назад – 122).
Жертв в академиях поощряют сообщать о нападениях, и они иногда рассказывают о нежелательных сексуальных контактах, которые произошли за несколько лет до начала учебы в академии. Если включить эти эпизоды, а также те, в которых участвовали учащиеся, но о которых сообщили лица, не входящие в состав учебных заведений, то общее количество сообщений составит 161.
Официальные лица заявили, что трудно определить, какое влияние на ситуацию оказала пандемия. Во многих случаях бары, рестораны и другие подобные заведения в окрестностях кампусов могли быть закрыты или менее доступны.
Напомним, глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила в 2020 году, что коронавирус вызвал кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках.
Австрия с 5 марта отменила масочный режим
С 5 марта в Австрии больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест, сообщил глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн на пресс-конференции.
«С 5 марта отменяются почти все ограничения. Это означает, что больше не будет никаких правил для посещения общественных мест, больше никакого «зеленого паспорта», – передает РИА «Новости» его слова.
Мюкштайн добавил, что с 5 марта также отменяется общее обязательство носить маску типа FFP2, мера останется обязательной в ряде мест, в том числе в больницах и домах престарелых, общественном транспорте и на остановках, в продуктовых магазинах, почтовых и банковских отделениях.
Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
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У вакцинированных «Спутником V» спустя год оказался высокий уровень антител
Высокий уровень антител сохраняется у добровольцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что «в декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы», и «первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев», говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
«Так, на сегодня есть результаты по 1 тыс. 323 участникам из 3 тыс. – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – отметила Ракова.
Уточняется, что в дополнительном исследовании участвуют 3 тыс. человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V». Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности – способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев происходил на базе 19 поликлиник.
Ранее «Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer.
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Мурашко рассказал о риске попасть в реанимацию пациентов с «омикроном»
Пациенты с коронавирусом, вызванным как штаммом «дельта», так и «омикроном» могут попасть в реанимацию, поэтому необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом он отметил, что у пациентов со штаммом «дельта» заболевание протекает тяжелее.
«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма «омикрон» также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», – передает его слова РИА «Новости».
Мурашко добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ.
«Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких», – сказал министр.
Он указал, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм «омикрон» и «дельта».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».