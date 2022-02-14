Песков отреагировал на разрешение Валиевой выступать на ОИ-2022

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о разрешении российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине, заявил, что вся страна желает ей выиграть, в Кремле рады, что она сможет и дальше соревноваться.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы безусловно рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также выразил надежду на скорое вручение Валиевой золотой медали по итогам выступления в командных соревнованиях ОИ-2022.

«Да, что касается нашей золотой медали... Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», – отметил Песков.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».