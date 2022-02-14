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Песков отреагировал на разрешение Валиевой выступать на ОИ-2022
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о разрешении российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине, заявил, что вся страна желает ей выиграть, в Кремле рады, что она сможет и дальше соревноваться.
«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы безусловно рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он также выразил надежду на скорое вручение Валиевой золотой медали по итогам выступления в командных соревнованиях ОИ-2022.
«Да, что касается нашей золотой медали... Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», – отметил Песков.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК выступил с заявлением по ситуации с Валиевой
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Международный олимпийский комитет ведет консультации с заинтересованными национальными олимпийскими комитетами о том, как быть с церемонией награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.
По его словам, МОК примет любое решение CAS по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований Олимпиады в Пекине. «Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», – сказал Адамс.
«На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации (с Валиевой). Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», – добавил он.
Адамс заявил также, что в ситуации с рассмотрением дела Валиевой важно не допускать каких-либо домыслов. «И еще раз позвольте напомнить, что Камиле Валиевой 15 лет, – сказал Адамс. – Мы уважаем закон, но еще важнее не допускать домыслов в этой сложной ситуации».
Адамс также выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не по делу Валиевой. «Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – сказал Адамс. – Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте».
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Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.
Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Генсек заявил, что заседание «было долгим». Риб отказался «комментировать его итоги», передает РИА «Новости».
«Теперь панель удаляется до утра. Решение будет озвучено завтра – после часа дня по местному времени», – приводит его слова ТАСС.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью на Первом канале прокомментировала задержку с обнародованием положительной допинг-пробы Валиевой: «Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся».
«Надеюсь, что так же грамотно, как это было всё спланировано, мы так же грамотно сумеем это всё расследовать и вынести справедливый вердикт», – заявила она.
Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.
Вяльбе пояснила, что 13 февраля 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.
По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.
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Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ВАДА оправдалось за задержку пробы Валиевой
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Представители лаборатории Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Стокгольме не знали, что допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо проверить до начала Олимпийских игр в Пекине, сообщили в агентстве.
«Согласно информации, полученной ВАДА, допинг-проба (Валиевой) в данном случае не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Также в релизе подчеркивается, что агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене временного отстранения спортсменки.
Тем временем независимый отдел разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) займется делом российской фигуристки Камилы Валиевой и проведет расследование в отношении ее окружения, сообщается в релизе организации.
«Как было объявлено ранее, в соответствии с положениями кодекса, когда в антидопинговом деле фигурирует несовершеннолетний, необходимо провести расследование в отношении вспомогательного персонала этого спортсмена. РУСАДА уже сообщило, что начало этот процесс. Кроме того, этим займется независимый отдел разведки и расследований ВАДА», – говорится в релизе.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК решил отменить церемонию награждения в случае попадания Валиевой в тройку призеров
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании.
«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», – передает релиз МОК РИА «Новости».
Короткую программы женщины представят 15 февраля, произвольную 17 февраля.
«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», – сказано в заявлении.
Также не состоится церемония награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
При этом МОК по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК организует достойную церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
CAS пояснил, что при принятии решения учел несвоевременное извещение спортсменки о положительной допинг-пробе, статус Валиевой как «защищенной персоны», поскольку ей меньше 16 лет, а также принял во внимание «фундаментальные принципы справедливости, пропорциональности, невозместимого ущерба и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменкой», которая не сдавала положительных проб во время Олимпиады в Пекине. В отношении фигуристки проведут дисциплинарную процедуру по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб. Также в CAS отметили, что комиссия не рассматривала в деле Валиевой вопросы, связанные с командным турниром на Олимпийских играх.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Валиеву допустили к одиночным соревнованиям на Олимпиаде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе суда.
«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Таким образом, россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.
Отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенной персоны» и особого подхода к ним.
«CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады», – говорится в релизе.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
В Олимпийском комитете США разочаровались решением CAS по делу Валиевой
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Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила, что в организации разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой на личный турнир Олимпийских игр в Пекине.
«Мы разочарованы сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите целостности спорта и обеспечении соответствия наших спортсменов, тренеров и всех участников самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве отказывают. Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт от имени спортсменов всего мира», – передает РИА «Новости» слова Хиршланд.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
В решении CAS подчеркивается, что в отношении Валиевой будет проведена дисциплинарная процедура по поводу положительной допинг-пробы, но в сложившихся обстоятельствах недопуск фигуристки до личного турнира Игр нанес бы ей непоправимый ущерб. Также в CAS отметили, что комиссия не рассматривала в деле россиянки вопросы, связанные с командным турниром на Олимпийских играх, где все еще не проведена церемония награждения.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Глава ОКР счел «очень-очень странной» задержку с допинг-пробой Валиевой
Задержка с обнародованием результатов допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой «выглядит очень-очень странной», заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Поздняков указала, что есть «международные стандарты ВАДА для аккредитованных антидопинговых лабораторий». Они предписывают загружать результат «в систему» в течение 20 дней после поступления в лабораторию. Как отметил глава ОКР, даже при «максимальном сроке» в 20 дней «проба была доставлена в стокгольмскую лабораторию 19 января, а сдана 25 декабря», то есть «практически месяц где-то гуляла».
Кроме того, по его словам, «выглядит очень-очень странным, что эта проба была обнародована как раз после того, как российская команда завоевала золотую медаль в командном турнире». «Поэтому пока мне доходчиво, четко и внятно не ответят на все эти вопросы, я буду ставить под сомнение прозрачность данной процедуры», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ОИ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду и принесли сборной России 18-ю награду на Олимпиаде в Пекине.
Синицина и Кацалапов за свой произвольный танец получили 131,66 балла. В сумме российская пара набрала 220,51 балла. Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (136,15 в произвольном танце; 226,98 в сумме), которые обновили мировой рекорд по сумме баллов. Бронзовыми призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 в произвольном танце; 218,02 в сумме), передает РИА «Новости».
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
В России назвали решение CAS по Валиевой торжеством здравого смысла
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является торжеством здравого смысла и справедливости, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
«Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена», – передает РИА «Новости» слова Горшкова.
Тем временем депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что CAS имеет практику разбирательств в делах, подобных тому, что проводилось в отношении Валиевой.
«С теми микродозами, которые были найдены у Камилы в крови, обычно спортсменов в других странах если и отстраняют, то очень ненадолго, до разбирательства, а потом допускают. Когда серьезная доза, других вариантов нет. Для CAS было бы странно, что одних наказывают, других не наказывают. Так как у них практика есть такая, то здесь не очень получилось подловить», – передает ТАСС слова Журовой.
Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную – 17 февраля.
«Очень сложно влезть в голову человеку, особенно такой хрупкой девчонке, но я надеюсь, что у нее характер боевой, она уже олимпийская чемпионка и должна собраться. Это будет непросто, потому что все видели ее слезы, как она переживает, такое давление, это уже отдельная моральная составляющая. Вот просто интересно, что эти люди, которые раздули скандал, будут говорить. Мы же понимаем, что это дальше продолжится, Камиле еще до 17-го числа надо продержаться», – сказала Журова.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
Спортсмен принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 15-ю медаль, сообщил «Спорт-Экспресс».
Первым финишную линию пересек француз Кентен Фийон Майе. Второе место выиграл представитель Норвегии Тарьей Бе.
Ранее российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро на Олимпиаде
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль в забеге на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянин преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем стал представитель Венгрии Шаоан Лю (40,338 секунды), третье место занял канадец Стивен Дюбуа (40,669 секунды), передает РИА «Новости».
Другой россиянин Павел Ситников стал вторым в финале В (41,217 секунды).
В активе сборной России на Играх в Пекине 16 медалей: четыре золотых, пять серебряных и семь бронзовых.
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Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Латыпов принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 15-ю медаль.
Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля
Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения CAS
Российская фигуристка Камила Валиева без ошибок откатала короткую программу на тренировке после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения спортсменки.
На тренировке Валиева без ошибок исполнила тройной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, каскад тройной лутц – тройной тулуп, передает ТАСС.
Как заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко, Валиева обязана отлично выступить после решения о допуске к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине.
«Конечно, я очень рада, что тут говорить. Все были в напряжении, с ощущением нереальности происходящего. Она просто обязана выступить очень хорошо, сама для себя, чтобы стать только сильнее, потому что она спортсменка и она должна несмотря ни на что показывать максимум своих возможностей. Я думаю, все нормальные люди на этой планете поддерживают Камилу, будем держать за нее кулачки, чтобы она смогла», – сказала Гончаренко.
«Безусловно, Саша [Трусова] и Аня [Щербакова] тоже переживали, но они спортсменки, которые должны все эти ситуации переносить и давать результат», – добавила она.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Кремль отреагировал на ситуацию с российскими фигуристами на Олимпиаде
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с награждением российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Он отметил, что разбирательство еще идет, и призвал не мешать этой работе комментариями.
«Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и ВАДА. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, Кремль надеется, что уже со следующего олимпийского цикла Россия вернется в полноценный, национальный режим участия в Играх.
Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, комментируя ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, заявил, что России необходимо взять «тайм-аут на одну, две или три Олимпиады». В ответ на просьбу прокомментировать это высказывание представитель Кремля подчеркнул: «Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства».
Песков напомнил, что в данный момент Россия выступает на Играх без флага и гимна, но проходящая сейчас Олимпиада – последняя, на которой такая практика применяется. «Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия», – указал он.
Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.
Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в преддверии старта женского одиночного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную – 17 февраля, передает ТАСС.
Тем временем Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что будет уважать и принял к сведению решение CAS) по делу Валиевой.
«После слушания специальной комиссии CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой (Олимпийский комитет России), ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», – передает РИА «Новости» сообщение ISU.
В ISU отметили, что организация нуждается во времени для оценки ситуации, прежде чем давать дальнейшие комментарии.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».