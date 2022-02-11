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Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны ввела Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданамследует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям
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Германия, Франция и Украина не могут решить, кто является сторонами минских соглашений, а также назвать обязательства, которые якобы нарушает Донбасс, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Козак сообщил, что переговоры « закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Козак назвал ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате»
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Украина отказалась даже цитировать минские соглашения по статусу Донбасса в итоговом документе переговоров политсоветников в «нормандском формате», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак сообщил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил «милитаристскую» риторику Киева относительно Донбасса «с обозначением каких-то мифических планов «А», «Б», если «не удастся урегулировать конфликт» по минским соглашениям в понимании Украины «политическим путем». Однако в чем эти планы заключаются, «никто не знает», передает РИА «Новости».
Козак не стал оценивать вероятность того, «будет ли Украина пытаться решить это военным путем», но выразил надежду, что Киеву «хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан». Козак подчеркнул, что «на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
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У России последовательная позиция – «строго придерживаться минских соглашений», сказал он. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева – тотальное сопротивление, заявил Козак. По его мнению, на позиции Киева не сказалась дипломатическая активность Франции и Германии.
Козак считает, что «без единой позиции в «нормандском формате» в минском переговорном процессе согласия не будет». «Его нет уже восемь лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в «нормандском формате» имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», – заявил он.
Замглавы администрации президента России признал, что «почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах». Стороны «пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», но «преодолеть разногласия не удалось».
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
Напомним, Козак возглавлял российскую делегацию на переговорах. Переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов.
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят
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«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.
«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.
Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».
«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.
«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».
В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
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В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.
«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИДа Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
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Нет такого сценария, при котором Вашингтон планирует отправить войска на Украину для эвакуации американцев, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», –приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Госдепартамент США также рекомендовал «не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Уже находящимся на Украине американцам посоветовали немедленно покинуть территорию этой страны. Тем, кто решит остаться, советуют «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации, передает ТАСС.
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине». При этом утверждается, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения». Указывается, что «это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину».
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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В Киеве назвали задержанного в Праге россиянина Франчетти главой отдела «Самообороны Крыма»
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Причиной, по которой официальный Киев добивается выдачи гражданина России Александра Франчетти из Чехии на Украину, является якобы его работа руководителем разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году, говорится в ходатайстве о выдаче россиянина.
В документе отмечается, что в феврале 2014 года Франчетти якобы «возглавил так называемую разведывательную группу «Северный ветер», которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и имела организованную структуру войскового типа, а именно – единоначалие, подчинение, четкую иерархичность и дисциплину, а также была вооружена огнестрельным оружием, пригодным для использования», передает ТАСС.
В заявлении стороны защиты говорится, что Франчетти полностью отрицает вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя. Он считает обвинения «политически мотивированными», все они «строятся на его роликах в YouTube».
Подчеркивается, что он «ни разу не надевал военную форму России».
«Александру необходима постоянная медицинская помощь и определенная процедура лечения, так как у него есть хронические заболевания, связанные с иммунной системой», – отмечают его защитники.
Напомним, Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.
Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. Проводится расследование дела.
В ООН не поддержали сомнения Киева в законности членства России в СБ
ООН не имеет никаких оснований для сомнений в том, что закрепленное за Россией место в Совете Безопасности всемирной организации является правомерным, заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик ответил на утверждение украинского постпредства о якобы юридической неоднозначности правопреемства России. Он заявил: «Тот, кто сидит в Совете Безопасности ООН, ясно для всех. Это факт». Он подчеркнул, что данные вопросы должны решать входящие в СБ ООН страны. «Однако мы не намерены в это вмешиваться», – приводит его слова ТАСС.
Россия сохранила за собой правопреемство в рамках исполнения многих международных договоров времен СССР. Кроме того, согласно решению Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года, «Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях».
Напомним, Украина вот уже почти 30 лет ведет с Россией необъявленную войну за советское наследство. Украина пытается ослабить позиции России в СБ ООН, однако даже США указывали Киеву, что Москву никто не попытается хотя бы лишить права вето, не говоря уж о попытке лишить Россию постоянного членства в Совбезе.
Переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов
В Берлине завершились переговоры политсоветников «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) по украинскому урегулированию, сообщают информационные агентства.
Переговоры продолжались почти девять часов, передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «стороны подтвердили» готовность «продолжать переговоры» и заинтересованность в «нормандском формате». Участники переговоров «едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу в трехсторонней контактной группе». Киев рассчитывает, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу будут разблокированы вопросы по обмену пленными и открытию КПП на линии разграничения. Также он хочет, чтобы ТКГ рассмотрела вопрос законопроектов, которые предусмотрены минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе.
Ермак заявил, что в Берлине стороны «не смогли прийти к какому-то общему документу». При этом «все подтвердили сегодня то, что есть минские договоренности», которые «нужно выполнять». Ермак заявил, что советники глав «нормандского формата» соберутся вскоре снова, Киев настроен на «конструктивный диалог».
Напомним, российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».
В Белоруссии возбудили дело против мэра Днепра за инцидент с флагом
В отношении мэра украинского города Днепра Бориса Филатова в Белоруссии возбуждено уголовное дело о разжигании национальной вражды после замены белорусского государственного флага на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.
«Генеральная прокуратура Республики Белоруссия возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
Прокуратура пояснила, что Филатов, будучи должностным лицом, распорядился снять национальный символ Белоруссии – государственный флаг, размещенный у входа в здание городского совета Днепра, и земенил его «на полотнище бело-красно-белого цвета».
«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», – подчеркнули в надзорном органе.
Для предварительного расследования дело направили в Следственный комитет Белоруссии. По этой статье Филатову грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.
Напомним, Минск направил в МИД Украины ноту протеста за замену белорусского государственного флага в украинском городе Днепр на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.
МИД Белоруссии предупредил посла Украины в республике о возможности принятия соразмерных шагов из-за инцидента с белорусским государственным флагом в случае невыполнения требований Минска.
Сенат затормозил рассмотрение нового пакета санкций США против России
Рассмотрение проекта закона о санкциях в отношении России зашло в тупик в Конгрессе США, заявил глава комитета американского сената по иностранным делам Боб Менендес.
«Думаю, мы зашли в тупик», – сказал Менендес, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Так сенатор ответил на вопрос о ходе рассмотрения проекта.
Он пояснил, что разногласия касаются «вторичных санкций в отношении банка и «Северного потока – 2». Конгрессмены сейчас изучают «другие возможности».
Демократы под руководством Менендесом внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
«Индекс борща» на Украине вырос на 30%
Стоимость борща на Украине за год выросла более чем на 30%, сообщает независимый аналитический центр в сфере экономического регулирования BRDO.
В феврале порция борща «по традиционному рецепту» на четырех человек обойдется в 80,92 гривны (почти 3 доллара), год назад порция стоила 62,06 гривны (2,2 доллара), передает ТАСС.
Ингредиенты подорожали в разной степени: от 5% до 284,4%. Так, свекла и морковь подорожали более чем вдвое, капуста – почти в четыре раза, картофель – на 5,5%, свинина – на 12,03%, сметана – на 8,78%, передает РИА «Новости».
Напомним, в 2021 году сообщалось, что набор для борща на Украине за год резко подорожал. Глава Союза украинского селянства Иван Томич призвал жителей страны забыть о дешевом борще.
Россия призвала страны Запада побудить Украину выполнять минские соглашения
Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять минские соглашения, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин подчеркнул, что Украина взяла на себя обязательства «гарантировать особый статус Донбасса», «провести амнистию» и «организовать местные выборы» в соответствии с новым законодательством, а сейчас заявляет, что «вместо выборов будет военная администрация, а вместо амнистии – люстрация». Положение об особом статусе Донбасса украинские власти также не хотят добавлять в конституцию. Посол указал, что без имплементации минских соглашений невозможно снять угрозу военных действий в Донбассе.
Его спросили об усилении российского военного присутствия в Черном море. Посол в ответ указал на возможные провокации со стороны НАТО. Он сказал, что Москва «может обсудить» данную тему «на основе взаимного уважения», если НАТО «сократит свое присутствие в Черном море, которое выросло на 60% в этом году по сравнению с предыдущим годом, и в балтийском регионе, которое также увеличилось на 60%, что очень много», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры « закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».