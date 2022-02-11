Медведев призвал к введению обязательного медосмотра мигрантов

Медицинское освидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок, должно стать обязательным, также нужно решить проблему плохого знания приезжими русского языка, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

«В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу страну на достаточно длительный срок. Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней», – цитирует ТАСС Медведева.

Кроме того, продолжил Медведев, подход к разным категориям мигрантов должен быть гибким и дифференцированным, так как в одном случае речь идет о высококвалифицированных специалистах, в другом – о людях без квалификации.

«Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными. Они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры, применительно к отдельным категориям», – подчеркнул замглавы Совбеза.

Также Медведев отметил, что нужно решать проблемы со знанием русского языка у мигрантов.

«В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно... Это проблема мировая, но решать нам ее нужно применительно к условиям в нашей стране», – приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Он напомнил, что для более эффективной адаптации мигрантов к жизни в России был введен обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам России, который необходим при получении рабочего патента, вида на жительство.

«Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать», – считает замглавы Совбеза.

Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти России за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях. По его словам, чиновники считают, что этими вопросами должны правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные или, как минимум, региональные.

Он подчеркнул, что местные власти «не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам».

«Но не только муниципальные власти. И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае, в ряде регионов»,– констатировал заместитель председателя СБ.

По словам Медведева, приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020-м.

«Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан. По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек», – отметил Медведев, добавив, что речь идет чаще всего о людях из соседних с Россией стран.

Напомним, Владимир Путин поручил образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

До этого СМИ сообщали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин якобы доложил президенту Владимиру Путину о преступлениях, совершенных мигрантами в стране.

Как сообщалось, по мнению Бастрыкина, необходимо «обязать работодателей оплачивать мигрантам и жилье, и проезд в общественном транспорте», «ввести геномную регистрацию мигрантов».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вытащить мигрантов и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество.