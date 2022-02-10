Россия получила ответ от ЕС на письмо Лаврова по евробезопасности

Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова, направленного европейским государствам в начале февраля, сообщили в постпредстве России при Евросоюзе.

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что 10 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Й. Балфоорт, которая и передала послание от Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Иностранный дипломат пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности.

В постпредстве отметили, что этот документ является ответом на послание главы МИД России по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ стран Евросоюза на письмо Лаврова по безопасности будет скоординированным, общим и даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».

Напомним, Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.