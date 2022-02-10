Лавров обсудил с главой МИД Британии учения России и Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обсудил российско-белорусские учения «Союзная решимость –2022».

«Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей», – сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.

Напомним, в четверг военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.