Псаки назвала учения России и Белоруссии эскалацией

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10 февраля, четверг | Последнее обновление — 02:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции.
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30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме.
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Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Псаки назвала учения России и Белоруссии эскалацией
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Военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки отметила, что «все это происходит на границе» Украины и, «безусловно, беспокоит» США. Однако она «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения». По ее словам, Россия пока «не предприняла шагов по деэскалации», передает ТАСС.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Москва ответила Вашингтону на обвинения в подрыве безопасности
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Соединенные Штаты однобоко интерпретируют концепцию неделимости безопасности, фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, при этом игнорируют сопровождающее обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств, заявило посольство РФ в США.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», – говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
При этом российское посольство обратило внимание на однобокость американского подхода. «Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», – сказано в сообщении.
Как отметили в российском диппредставительстве, США «лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса» к границам России представляет для РФ экзистенциальную угрозу. «Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ», – подытожили в посольстве.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности» заявила, что власти США согласны с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва.
В начале февраля глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
США обвинили Россию в подрыве принципа неделимости безопасности
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Если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает концепцию неделимости безопасности, на которую ссылается Москва, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на неформальной встрече по запуску в ОБСЕ «Возобновленного диалога по европейской безопасности».
«Россия неоднократно ссылалась на принцип неделимости безопасности. США согласны с тем, что это важная тема для обсуждения. Однако неделимость безопасности не означает, что одна страна может угрожать применением силы другой», – приводит ТАСС слова Шерман, которую цитирует постпредство США при ОБСЕ.
«Неделимость безопасности не означает, что одна страна может вторгаться в другую и пытаться незаконно аннексировать ее территории. Неделимость безопасности не означает, что одна страна может наложить вето на выбор союза другой страной и диктовать ей решения в сфере безопасности».
«Если РФ считает, как и мы, что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то это же право должно существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины», – добавила первый заместитель госсекретаря.
Она выступила с утверждением, что Россия предпринимала действия, «которые не соответствуют ее обязательствам в рамках ОБСЕ». По версии Шерман, «если Россия может безнаказанно вторгаться в другие страны, то это подрывает ту самую концепцию неделимости безопасности, на которую Россия теперь ссылается».
«Мы тепло приветствуем сегодняшнее возобновление диалога в ОБСЕ о европейской безопасности. США в полной мере поддерживают предложение действующего председателя рассмотреть в рамках диалога три блока вопросов: меры для выстраивания доверия и укрепления безопасности, предотвращение, управление и урегулирование конфликтов, невоенные аспекты безопасности», – добавила американский дипломат. По мнению Шерман, ОБСЕ является «жизненно важной площадкой для обсуждения этих вопросов».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила России обсудить трактовку принципа неделимости безопасности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал направить Москве скоординированный общий ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности, выразив мнение, что это даст странам союза возможность «продемонстрировать единство».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД после слов Лукашенко
Белорусского посла в Армении вызвали в МИД страны после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стране, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
«Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», – цитирует Мирзояна ТАСС.
Армянский министр уточнил, что Ереван готов в случае соответствующих обращений поддержать Минск на международной арене.
Напомним, Лукашенко, говоря о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, сказал, что «Армении деваться некуда».
Генсеку ООН передали требования России к США по визовым обязательствам
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что передал генеральному секретарю организации послание главы МИД Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств.
Небензя сообщил в эфире «Россия 24», что он передал генсеку ООН «послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы (с визами для дипломатов) и требует от генерального секретаря начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечивать условия для работы миссии при ООН», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам.
Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.
Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз.
Украина нарастила импорт бензина из Белоруссии
Импорт бензина на украинский рынок в январе вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года; такой результат обеспечили покупки белорусского бензина, которые достигли 102 тыс. тонн (плюс 29%).
По данным издания Enkorr, закупки по белорусскому направлению начали увеличивать почти все украинские импортеры. У брендов Оkko и Wog поставки выросли на 46% и 47% соответственно.
Ранее сообщалось, что введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.
Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.
Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против России и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В МИД сочли возможное размещение ксомплексов THAAD под Харьковом провокацией
Потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия – это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление», передает ТАСС.
«Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно», – добавил он.
В свою очередь замглавы МИД Александр Панкин на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на просьбу прокомментировать возможную реакцию России, если США удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину, сказал, что Москва и сейчас призывает Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей, «вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход».
«Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других», – добавил он.
Ранее в Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации.
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
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Пентагон оценил «готовность» России «вторгнуться» на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что Россия «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. Россия неоднократно опровергала существование подобных планов.
Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».
«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов». Пентагон заявил, что «не будет приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться». По утверждению Кирби, «это наращивание сил дестабилизирует ситуацию и является ненужным».
Он заверил, что «НАТО не является угрозой для суверенитета России». А «поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости», сказал он.
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На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», Кирби ответил: «Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В генконсульстве России в Нью-Йорке осталось пять дипломатов
Впервые в истории в генконсульстве России в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов, Нью-Йорк может остаться без российского консула, сообщил генконсул Сергей Овсянников.
Овсянников сообщил, что, не считая консула, «работает четыре сотрудника», хотя раньше было 12 дипломатов. При этом «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт». Овсянников отметил, что «не помнит» подобной ситуации, передает РИА «Новости».
Есть вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей, так как «в июне уезжают два коменданта». У самого Овсянникова «сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе», приходится «отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем». По его словам, «дипломаты сидят на приеме посетителей». «Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», – сказал он.
Кроме того, США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке Анатолию Каргаполову почти год. Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: «Ну, такое возможно, вполне». Его пребывание в Нью-Йорке продлили на месяц, если далее «никакого решения не будет», Овсянников «должен возвращаться в Россию», а «обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат».
Овсянников заявил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав, хотя работать «очень тяжело, объем колоссальный». «Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще шесть-восемь человек – люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение, так называемому», – сказал он.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Глава Генштаба Герасимов прибыл в Белоруссию для проверки готовности военных к учениям
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», сообщили в Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что учения являются заключительным этапом проверки войск, начавшейся в январе в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля была выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также прошла проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
По информации Минобороны, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
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