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В Госдуме добились изменения правил допуска волонтеров в соцучреждения на фоне COVID
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Рекомендации по доступу волонтеров в социальные учреждения дополнят инициативами от общественных организаций и НКО, которые работают с подобными организациями, соответствующий законопроект готовит Минздрав, сообщили в комитете Госдумы по молодежной политике.
Обсуждение предложений состоялось на заседании профильной рабочей группы по вопросам доступа добровольцев в учреждения социальной сферы в период действия ограничительных мер на фоне коронавируса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
Среди предлагаемых мер: отмена 30-ти минутного ограничения на посещение волонтера; введение четкого определения понятия «массовые мероприятия», проведение которых запрещено; обеспечение возможности регулярного дистанционного общения для подопечных в социальных учреждениях; предоставление волонтерам возможность гулять с пациентами без сопровождения персонала, в том числе в период обсервации учреждения.
Общественный контроль за реализацией мер возложат на представителей региональных общественных палат при координации Общественной палаты, при этом механизм будет проработан отдельно.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются волонтеры – необходимость оформления медицинских книжек и справок о состоянии здоровья, притом перечень необходимых документов в различных организациях различается, а на оформление необходимых справок добровольцы вынуждены тратить собственные средства.
Для устранения этого барьера Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект, который уже поддержали члены комитета по молодежной политике и члены рабочей группы.
Отсутствие единых инструкций для допуска добровольцев в социальные учреждения и ужесточение санитарно-эпидемиологических ограничений привело к тому, что многие волонтеры потеряли возможность посещать подопечных, в реабилитационных центрах, больницах, интернатах и других учреждениях, с которыми долгое время сотрудничали.
Отмечается, что из-за введенных ограничений многие учреждения закрылись, чтобы не занести инфекцию, а их пациенты оказались полностью изолированы от внешнего мира. Подопечные таких организаций неделями и месяцами не покидают стен учреждения, а иногда и своих палат, они лишены возможности общаться с волонтерами, друзьями и родственниками, что может негативно сказаться на их психологическом состоянии.
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Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии
В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.
«Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.
Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.
Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
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Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.
Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.
Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.
Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
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Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.
Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины.
Экс-глава МВД Австрии раскритиковал власти за непризнание «Спутника V»
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Бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».
«Как и следовало ожидать, правительство остается верным своей линии и снова халтурит: прежде всего, непризнание вакцины «Спутник V» абсолютно непонятно и несет большие проблемы внутреннему туризму и многим работающим в Австрии людям из Венгрии», – цитирует заявления Кикля ТАСС.
По его словам, решение минздрава страны не включать «Спутник V» в список признанных препаратов в закон об обязательной вакцинации было ошибкой.
«Напоминаю: экс-канцлер [Себастьян] Курц весной 2021 года обещал купить эту вакцину для Австрии. Согласно его заявлениям, контракты тогда уже были [на этапе] «непосредственно перед заключением». Сейчас эта вакцина полностью игнорируется – с фатальными последствиями для нашей страны», – указал экс-министр.
Отказ от этого препарата ведет к ущербу австрийской туристической отрасли, это также навредит работающим в Австрии гражданам Венгрии, привитым российской вакциной.
Также глава АПС призвал отказаться от принуждения к вакцинации. Он отметил, что многие эксперты из медицинской среды отвергают введение закона об обязательной вакцинации.
Напомним, в воскресенье минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».
Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.
Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде
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«США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.
«Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.
К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.
Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом – о «либерализации» ковидных ограничений.
«Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижают смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы, наоборот, сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.
При этом Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.
Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценке проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.
«Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.
Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.
«Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.
Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.
Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.
В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.
Биолог предупредил о влиянии COVID-19 на быстрое старение человека
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Организм заболевшего COVID-19 непривитого человека подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.
«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», – цитирует радио Sputnik Скулачева.
По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.
«Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», – предположил ученый.
«Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», – отметил Максим Скулачев, добавив, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей.
По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.
Ранее главный внештатный специалист онколог минздрава Андрей Каприн заявил, что в России возможен рост числа пациентов с запущенным раком из-за приостановки диагностики в начале пандемии.
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Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева
Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.
«Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
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Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).
«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.
Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.
«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.
Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.
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Швеция отменила ограничения на въезд в страну
Власти Швеции на заседании 7 февраля приняли решение снять ограничения на въезд в страну.
Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран ограничения продолжают действовать до 31 марта 2022 года.
«Сегодняшнее решение правительства не распространяется на путешественников в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ», – передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.
Правительство ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все коронавирусные ограничения. Решение объяснили тем, что в стране высокий уровень вакцинации. Так, две прививки от коронавируса поставили 83,7% населения старше 12 лет. Более половины граждан привиты бустерной дозой.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение отменить двухнедельный карантин для граждан, контактировавших с зараженным коронавирусом. Ограничения из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, объяснила глава ведомства Анна Попова.
Названы правила питания для продления жизни
Какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье, рассказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
Здоровое питание – один из важнейших факторов, позволяющих человеку жить дольше и сохранять при этом физическую активность, уверен Тутельян. Чтобы увеличить продолжительность полноценной жизни, нужно соблюдать как минимум два закона науки о питании, отметил он.
Во-первых, калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность пищи может приводить к развитию ряда заболеваний, а недостаток калорий – к истощению организма, уточнил академик РАН.
«Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», – объяснил Тутельян в интервью радио Sputnik.
Во-вторых, рацион должен содержать около 200 химических соединений, необходимых организму.
«Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны», – сказал Тутельян.
Человек обязательно должен употреблять полноценную белковую пищу, продолжил он. Также необходимо снабжать организм целым рядом других веществ, таких как витамины, микроэлементы и отдельные аминокислоты, добавил академик.
При этом с возрастом человеку следует постепенно переходить на ту пищу, которая легче усваивается. Но его рацион по-прежнему должен оставаться полноценным, заключил Тутельян.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что соусы несут большую угрозу для здоровья, самая здоровая пища готовится без соли, с минимальным количеством специй и употребляется без добавок.
Травматолог дал совет по безопасному передвижению при гололедице
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается оттепель, следствием которой будет гололедица. Травматолог Сергей Савченко рассказал о том, как избежать травм во время нахождения в такую погоду на улице.
Савченко отметил, что «самая распространенная травма в зимний период – перелом лучевой кости». Происходит это так: «человек поскальзывается, при падении опирается на руку – косточка ломается», передает «Вечерняя Москва».
На втором месте по «популярности» – перелом лодыжки и голеностопного сустава: «Важно понимать, что при падении чаще всего страдают верхние конечности или же копчик».
По словам Савченко, подобные травмы характерны для возрастной группы старше 35-40 лет. В особой зоне риска находятся и пожилые люди – им врач рекомендует брать с собой трость с металлическим наконечником, чтобы иметь дополнительную опору.
Травматолог посоветовал всем пешеходам, выходящим на улицу в гололедицу, надевать обувь, которая не скользит, или же использовать ледоступы, которые легко крепятся почти к любому виду обуви.
«Основная профилактика зимних травм – чистка улиц, тротуаров, посыпание их песком, чтобы не было скольжения. Но если все же человек осознает момент падения, лучше падать с прижатыми к телу руками, сгруппировавшись. Но даже в этом случае есть риск сломать плечевую кость», – заключил врач.
Врач назвал «опасным» заражение Жириновского коронавирусом
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При поражении легких 50-70 %, как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья, заявил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным СМИ, у 75-летнего политика двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, у него поражено 50-75 % легких.
«Люди с данной симптоматикой – КТ-3 (поражение легких третьей степени по данным компьютерной томографии) – обычно нуждаются в потоке кислорода. Но не в искусственной вентиляции легких, а просто в потоке кислорода (подается через маску или носовые канюли), чтобы было легче дышать. В таком состоянии человек не особо-то может работать, ему хочется лежать», – говорит Болибок.
Также врач обращает внимание на коинику, куда госпитализировали Жириновского. В этой больнице есть все возможности лечения, доступность препаратов, высокая квалификация персонала, а также богатый опыт, говорит эксперт. Исходя из этого, собеседник не думает, что возникнут какие-то затруднения с лечением политика.
«Если у него еще есть какие-то сопутствующие заболевания, о которых широкому кругу неизвестно, а в 75 лет вероятность их наличия достаточно высока, то одно на другое может наслоиться, и тяжесть состояния будет несколько выше, нежели у здорового в этом плане пациента», – рассуждает специалист.
К тому же, если Жириновский прошел вакцинацию против коронавируса, то в его организме достаточно быстро должны наработаться защитные антитела, продолжает иммунолог.
«Опять же, это не очень похоже на «омикрон». Обычно он таких больших поражений легких не вызывает. Но, не исключено, что у него смешанный вид – «дельта» с «омикроном», ведь предыдущий штамм коронавируса полностью никуда не исчез. Поэтому ситуация нехорошая, я бы даже сказал, что опасная для здоровья и несколько непредсказуемая из-за того, что коварство коронавирусных пневмоний заключается не столько в поражении легких, сколько в осложнениях, которые возникают», – делится Болибок.
Он подчеркивает, что коронавирус работает как проявитель – проявляет и усугубляет все заболевания, которые есть у человека, поэтому данная инфекция так опасна для пожилых людей.
В декабре прошлого года Жириновский писал в своем телеграм-канале о том, что ранее проходил вакцинацию препаратом «Спутником V», а на момент написания вакцинировался «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Кроме того, он призвал граждан последовать его примеру и вакцинироваться.
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В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения, сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Сообщается, что «самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», передает ТАСС.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, опроверг сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ, однако врачи «в лечебных целях иногда дают (ему) подышать кислородом через маску».
Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Сам политик заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).
«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.
По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.
Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.
В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.