В Госдуме добились изменения правил допуска волонтеров в соцучреждения на фоне COVID

Рекомендации по доступу волонтеров в социальные учреждения дополнят инициативами от общественных организаций и НКО, которые работают с подобными организациями, соответствующий законопроект готовит Минздрав, сообщили в комитете Госдумы по молодежной политике.

Обсуждение предложений состоялось на заседании профильной рабочей группы по вопросам доступа добровольцев в учреждения социальной сферы в период действия ограничительных мер на фоне коронавируса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Среди предлагаемых мер: отмена 30-ти минутного ограничения на посещение волонтера; введение четкого определения понятия «массовые мероприятия», проведение которых запрещено; обеспечение возможности регулярного дистанционного общения для подопечных в социальных учреждениях; предоставление волонтерам возможность гулять с пациентами без сопровождения персонала, в том числе в период обсервации учреждения.

Общественный контроль за реализацией мер возложат на представителей региональных общественных палат при координации Общественной палаты, при этом механизм будет проработан отдельно.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются волонтеры – необходимость оформления медицинских книжек и справок о состоянии здоровья, притом перечень необходимых документов в различных организациях различается, а на оформление необходимых справок добровольцы вынуждены тратить собственные средства.

Для устранения этого барьера Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект, который уже поддержали члены комитета по молодежной политике и члены рабочей группы.

Отсутствие единых инструкций для допуска добровольцев в социальные учреждения и ужесточение санитарно-эпидемиологических ограничений привело к тому, что многие волонтеры потеряли возможность посещать подопечных, в реабилитационных центрах, больницах, интернатах и других учреждениях, с которыми долгое время сотрудничали.

Отмечается, что из-за введенных ограничений многие учреждения закрылись, чтобы не занести инфекцию, а их пациенты оказались полностью изолированы от внешнего мира. Подопечные таких организаций неделями и месяцами не покидают стен учреждения, а иногда и своих палат, они лишены возможности общаться с волонтерами, друзьями и родственниками, что может негативно сказаться на их психологическом состоянии.

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