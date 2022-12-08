Начало производства родстера «Крым» перенесли на 2023 год

Старт производства родстера «Крым» отложили на следующий год

Выпуск в мелкую серию родстера «Крым», основанного на Lada Granta, отложили на следующий год, заявил руководитель проекта Дмитрий Онищенко.

Изначально старт производства намечался на 2022 год, одобрение типа транспортных средств (ОТТС) планировалось получить до конца года, рассказал Онищенко в беседе с «Газетой.Ru».

На данный момент у команды нет больших ресурсов для быстрых испытаний в рамках сертификации и быстрого запуска производства, признал он.

При этом старт производства родстеров «Крым» может начаться в следующем году, все зависит от инвестиций и возможного партнерства с «АвтоВАЗом».

Стоимость автомобиля будет зависеть от глубины сотрудничества с заводом и объемов производства.

Российский родстер «Крым» планировалось запустить в мелкосерийное производство в этом году, двухместный автомобиль с открытым верхом и двигателем от 98 до 136 лошадиных сил основывается на компонентах от Lada Granta.