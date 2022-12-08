Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США

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8 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Для восстановления СССР необходим военный успех России на Украине

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

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    Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США

    		    8 декабря 2022, 13:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.

    Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.

    Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.

    Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.

    Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.

    Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ

    7 декабря 2022, 23:30

    Текст: Ольга Иванова

    Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию.

    Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 1990-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей.

    Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего, это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются.

    Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей.

    Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России.

    В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными.

    Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

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    В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине
    		    8 декабря 2022, 04:23
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

    В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости».

    Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.

    Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.

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    Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт»

    8 декабря 2022, 06:50

    Текст: Ольга Иванова

    Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер».

    Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна.

    Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС.

    Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт».

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    Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов
    Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России
    		    8 декабря 2022, 09:56
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд.

    По его словам, уже на третий день пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны Российской армии, в результате которого порядка 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

    Макдональд рассказал, что получил приказ бежать из палаток в сторону леса и постараться укрыться там, при этом люди паниковали и тем самым усугубляли ситуацию.

    Ранее на Украину захотел вернуться приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.

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    Зеленский: Украинцы будут самыми влиятельными в мирное время
    		    8 декабря 2022, 03:04
    Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится, но украинцы останутся «самыми влиятельными» в Европе.

    «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.

    Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

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    Польские СМИ нашли плюсы в ударах по украинской энергоинфраструктуре
    Mysl Polska: Удары по энергоинфраструктуре Украины помогут ускорить завершение конфликта

    8 декабря 2022, 10:41

    Текст: Александра Юдина

    Удары по украинской энергоинфраструктуре могут помочь ускорить завершение конфликтной ситуации, что обернется выгодой для Польши, выразил мнение обозреватель Mysl Polska Матеуш Пискорский.

    По словам публициста, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет «к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины», передает РИА «Новости».

    Пискорский не исключил, что для Польши это будет чревато новой миграционной волной, что повлечет расходы.

    При этом он задался вопросом, получится ли таким образом вынудить Киев пойти на переговоры с Россией, так как для Польши, как и для любой страны, крайне важно соседствовать с территорией, на которой не проходят военные действия.

    «Все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если невыгодно Киеву», – резюмировал Пискорский.

    Ранее российский лидер заявил, что польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину.

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    МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал
    В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал
    		    8 декабря 2022, 12:45
    Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта.

    Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

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    Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца

    8 декабря 2022, 01:49

    Текст: Ольга Иванова

    Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail.

    По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail.

    Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости».

    Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его.

    Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.

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    Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу
    Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу

    7 декабря 2022, 20:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима.

    Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

    Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма.

    «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина.

    Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время.

    Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

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    Россия отвергла резолюцию комитета Сената США о «геноциде» на Украине

    8 декабря 2022, 06:00

    Текст: Ольга Иванова

    Российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий России на Украине «геноцидом».

    В дипмиссии заявили, что инсинуации, подобные этой, являются «откровенным извращением фактов», сообщает РИА «Новости».

    В посольстве отметили, что американские законодатели ради обоснования собственной русофобии ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе».

    Дипломаты особо почеркнули, что парламентарии из США восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса. «Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ становятся женщины, дети и старики», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». Резолюция осуждает действия России на Украине, призывает США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.

    Коментарии (41)
    ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР
    В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки

    7 декабря 2022, 18:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР.

    «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск.

    «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР.

    Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР.

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    В Совфеде ответили на планы Сената США признать действия России на Украине «геноцидом»
    Сенатор Климов: Россия никогда не занималась геноцидом, в отличие от США и Украины
    		    8 декабря 2022, 12:04
    Фото: Offenberg/Imago/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Москва не должна спорить с Вашингтоном из-за истеричных заявлений Сената США. Но наши власти должны системно объяснять людям правду, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом».

    «В Вашингтоне продолжают «раздувать слонов», но уже даже не из мух, а из каких-то миражей. Позволю себе напомнить, что геноцид – это уничтожение какой-то нации», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «Так в свое время американцы истребили 25 млн коренных жителей Северной Америки. Даже была установлена определенная такса за скальпель аборигена. Погибли порядка 98% индейцев», – продолжил собеседник.

    «При этом число проживающих в России выходцев с Украины на сегодняшний день сопоставимо с тем количеством людей, которые проживает на Украине. Более того, у нас выходцы с Украины занимают высокие государственные посты, их фамилии можно перечислять бесконечно. Также они работают на производствах, в науке», – замечает он.

    «В столице страны – Москве – есть Киевский вокзал, Киевское шоссе, открыты рестораны украинской кухни. Лично у меня предки родом из Киева. О каком геноциде вообще может идти речь?» – риторически вопрошает сенатор.

    В сравнение собеседник привел ситуацию на Украине. «Тех, кто ассоциирует себя с Россией, в первую очередь отправляют на фронт погибать в рядах ВСУ. Официальный Киев истребляет все русское – переименовываются улицы, сносятся памятники, русских просто истребляют. Это уже больше похоже на геноцид», – уверен собеседник.

    «Но России не стоит в своей риторике опускаться до уровня американских сенаторов. Мы должны просто объяснять, что на самом деле происходит. А то, что они делают, – реальный театр абсурда. Наказать сенаторов за их глупости мы не можем, а вот обратиться к адекватным людям в наших силах», – заключил Климов.

    В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». В документе осуждаются действия Москвы, а также содержится призыв США и их союзников по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины.

    При этом в самих Штатах наблюдается рост пророссийских настроений. Обозреватель издания The Hill Дуглас Шоэн отмечает, что республиканцы называют свою позицию реализмом – Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции. При этом Шоэн отметил, что если ранее подобные взгляды встречались только среди республиканцев, то теперь даже демократы «громко высказались против поддержки Украины».

    Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок поддержали объявление голодомора на Украине геноцидом. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом.

    Также отмечалось, что еще в 2019 году правительство Германии отказалось признавать голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа.

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    Стало известно о росте числа психозов в ВСУ
    Марочко: В рядах ВСУ в зоне СВО участились случаи психозов
    		    8 декабря 2022, 08:40
    Фото: AP/TASS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Случаи психозов и токсических поражений почек и печени участились у солдат ВСУ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР.

    По его словам, украинские военные медики просят помощи волонтеров, поскольку кроме большого количества пациентов с минно-взрывными травмами, к ним все чаще стали поступать военнослужащие с токсическим поражением почек и печени, а также с психозами, и для лечения не хватает специалистов, передает ТАСС.

    Ранее Марочко заявил, что украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам.

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    Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области
    		    8 декабря 2022, 14:05
    Фото: t.me/mod_russia

    В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков.

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    Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя
    		    8 декабря 2022, 09:43
    Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    БПЛА сбит в небе над акваторией вблизи Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале губернатор Севастополя отметил, что БПЛА сбил дежурный корабль Черномоского флота.

    «Военные, как всегда, сработали четко», – подчеркнул он.

    Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Также в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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