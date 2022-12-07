Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР СМИ: Киев признался в атаках на российские аэродромы WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы 7 декабря 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Собеседник Washington Post заявил, что это были украинские беспилотники, при этом издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись, передает РИА «Новости». Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год 6 декабря 2022, 17:38

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Текст: Елизавета Шишкова

Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации. «К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета. Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент. ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску 7 декабря 2022, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Новости СМИ2 Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

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В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога 7 декабря 2022, 04:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Волынской и Ровенской областях в западной части Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил официальный ресурс по оповещению страны. Воздушная тревога также прозвучала в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на оповестительный ресурс. До этого взрывы фиксировались в Днепропетровске (Днепре), воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Новости СМИ2 Глава Минобороны Польши Блащак заявил об отказе Берлина передавать Patriot Киеву 6 декабря 2022, 22:28 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкая сторона отказалась передавать киевским властям ЗРК Patriot, об этом объявил польский министр обороны Мариуш Блащак после переговоров с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт. «После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение их к нашей системе управления», – написал Блащак в Twitter. До этого в Пентагоне сообщали об отсутствии планов передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. До этого Варшава предлагала передать Киеву немецкие ЗРК Patriot, но отказывалась отдать свои. Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. Новости СМИ2 Грузия отказалась помогать Украине вооружением 6 декабря 2022, 17:18 Текст: Ольга Иванова

Власти Грузии не могут и не будут оказывать военную помощь Украине, сообщил председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь «за гранью своих возможностей», передает ТАСС. Отказ от военной поддержки депутат объяснил тем, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии. Ранее в Тбилиси резко ответили временному поверенному в делах Украины Андрею Касьянову, который во вторник выразил ряд претензий к Грузии, в первую очередь за отказ поставлять вооружение украинской стороне. Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Небензя отказался слушать «желчное красноречие» украинского постпреда при ООН 6 декабря 2022, 20:25 Текст: Ольга Иванова

Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал, не став слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы. «Я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима... Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии», – цитирует его РИА «Новости». Ранее в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой. После этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран высмеял выпад Кислицы. А постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат. Пользователи соцсетей при этом заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо». Новости СМИ2 Украина и Молдавия договорились сотрудничать в сфере ПВО 6 декабря 2022, 18:29 Текст: Ольга Иванова

Сотрудничать в области противовоздушной обороны, а также в вопросе непризнанного Приднестровья договорились премьер-министры Украины и Молдавии Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица во время встречи в Киеве. Шмыгаль рассказал, что стороны договорились также улучшить приграничный контроль, поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском регионе, передает ТАСС. Также они договорились, что по молдавскому телевидению будет транслироваться украинский новостной марафон, который показывают по основным телеканалам страны. Шмыгаль сообщил, что он и Гаврилица усилят сотрудничество с Румынией в трехстороннем формате. Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты. От также отметил, что обломки ракеты, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть на вооружении у ВСУ. Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия 7 декабря 2022, 08:45 Текст: Александра Юдина

Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России. До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать. Новости СМИ2 Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева 7 декабря 2022, 04:13 Текст: Алексей Дегтярев

Энергетические объекты украинской столицы могут испытать серьезные трудности при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы, заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев. От ударов пострадают практически все производства, от металлургии до хлебопечения, поскольку в них применяются энергоемкие тепловые процессы, сказал Фалеев в беседе с РИА «Новости». Городскому правительству придется прикладывать большие усилия для обеспечения минимальной работоспособности учреждений, транспорта и т.д. По мнению Фалеева, власти города вряд ли располагают нужными для этого ресурсами, включая трубы тепловые приборы, наличие квалифицированных кадров. Это замедлит ремонт внутридомовых систем. Эксперт напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал эвакуировать горожан в села и частные дома, чтобы решить проблему нехватки тепла, но правительство его не поддержало. Он предположил, что это делается «по политически-спекулятивным соображениям», поскольку украинскому руководству нужны «страдающие горожане». Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве открыли пункт обогрева для жителей, это вызвало сомнения у части киевлян. В Днепропетровске раздались взрывы, объявлена воздушная тревога 6 декабря 2022, 23:06 Текст: Алексей Дегтярев

В городе Днепропетровск (Днепр) произошли взрывы, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области объявили воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в самом Днепропетровске и его пригородах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. В понедельник в нескольких украинских регионах полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Новости СМИ2 Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве.