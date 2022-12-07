Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР

В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков.

В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.