Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины.

Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах.

Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.