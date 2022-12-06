Проект «Мечтай со мной» получил статус благотворительного фонда

Проект «Мечтай со мной» приобрел статус благотворительного фонда

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» стал Благотворительным фондом «Мечтай со мной». Директор фонда Тимур Сафин объявил об этом на Первом установочном заседании попечительского совета фонда, которое прошло в рамках Международного форума гражданского участия в Москве.

Он результатах работы проекта «Мечтай со мной» и его благотворительных акций за последние восемь лет. Суммарно было исполнено свыше 60 тыс. желаний. Получив статус благотворительного фонда, «Мечтай со мной» планирует расширять свои возможности для налаживания более системной и масштабной работы по исполнению желаний.

«Мы не просто исполняем желания тех, кто нуждается в помощи. Мы хотим вовлечь в этот процесс как можно больше людей: волонтеров, благотворителей и просто тех, кто разделяет ценность мечты как созидательной силы», – приводятся слова Сафина в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В планы Фонда на 2023 год входит создание положительного образа благотворительности за счет проведения широкомасштабной информационной кампании совместно с партнером АО «Газпром-Медиа Холдингом».

Кроме того, фонд планирует привлекать профильных специалистов из медицинской сферы к реализации заветных желаний. По словам директора фонда, благодаря интеграции фонда в медицинские учреждения находить потенциальных участников проекта и исполнять их заветные мечты станет гораздо легче, а создание социальной франшизы проекта и акций на базе сети Добро.Центров увеличит масштабы исполнения заветных желаний.

«Мы также планируем расширять нашу деятельность за счет интеграции в новые территории. Это будет сделано на базе представительств АНО «Россия – страна возможностей» в Мариуполе и Луганске», – сказал Сафин.

Помимо этого, фонд будет оказывать психологическую поддержку подопечным Фонда и их родителям за счет привлечения специалистов Российского Красного Креста. Помогать исполнять желания подопечных фонда будут не только граждане, проживающие на территории Российской Федерации, но и из ближнего зарубежья с помощью Россотрудничества. «Это еще сильнее укрепит наш имидж, как движения, объединяющего граждан вне зависимости от социального статуса, финансовых возможностей и географических границ», – сказал Сафин.