Грузины устроили перестрелку в Нью-Йорке

Тбилиси

Один человек погиб и двое были ранены в результате перестрелки, которую устроили в Нью-Йорке грузины, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На выходе из банка двух грузин поджидали трое граждан Грузии, которые попытались их ограбить, в результате чего завязалась перестрелка. Инцидент произошел в районе Бруклина, отмечает телекомпания. Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы 5 декабря 2022, 19:59

Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения. Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь. Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации. Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях. Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях 5 декабря 2022, 13:31

Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется. Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка. В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга 5 декабря 2022, 15:42

Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении. Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН. При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста. Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию. Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню. Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию. Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.

Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ. Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun. Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию. Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.

Запад не смог обнаружить попавшие под санкции 300 млрд долларов российских резервов, в результате «потери» невозможно эффективно заморозить счета РФ, следует из данных американских и европейских чиновников. Американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council сообщил со ссылкой на американских и европейских чиновников, что фактически речь идет о том, что из 300 млрд долларов российских «замороженных» активов, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети. Отмечается, что оценка в 300 млрд долларов замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось. Ранее сообщалось, что Евросоюз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию. «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – прокомментировала дипломат слова певицы в своем Telegram. Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) заявила, что часто ее гонорары за ее концерты были очень скромными. По ее словам, за одну из пластинок она получила 137 рублей, альбом разошелся тиражом 20 млн экземпляров по два-три рубля за штуку. Вайкуле пошутила, что своим трудом она приносила большой доход СССР. Подобным образом Алла Пугачева, которую Вайкуле назвала главной звездой в стране, «содержала Россию». Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Певица начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП». Вайкуле в свою очередь в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна. Стало известно о гибели в Швеции чеченского оппозиционера Абдурахманова 5 декабря 2022, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата смерти не приводится, известно лишь, что 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. По их словам, на связь также перестал выходить представитель организации и брат Тумсо – Мохмад Абдурахманов. 1ADAT утверждает, что они провели внутреннее расследование, подтвердившее его гибель, при этом его брат Мухаммад был «скрыт спецслужбами». Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его якобы похитили люди, связанные с родственниками Кадырова, и «отвезли на разговор». После этого он принял решение уехать из России. В 2021 году Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище. Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, якобы получал угрозы от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове. Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ спикер парламента Чечни в Instagram* якобы «объявил блогеру кровную месть». В Кремле также прокомментировали эту ситуацию. Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели.

Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин умер на 84-м году жизни. О смерти актера сообщила «Российская газета». По имеющейся у издания информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия, передает ТАСС. Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский госуниверситет кинематографии имени Герасимова) в мастерской Михаила Ромма. Впервые Дубровин на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году во время съемов в Киеве перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста. Дубровин узнаваем по ролям Сенечки в «На семи ветрах», Петра Золотарева из «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах», Ла Шене в фильме«Д’Артаньян и три мушкетера», эпизодическим ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Алые паруса». Ряд регионов Украины остался без света 5 декабря 2022, 16:28

В ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре страны. В Сумах и Кривом Роге применили экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии, приводит информацию ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Звуки взрывов раздавались в центре Одессы, там начался пожар на электроподстанции, сообщил телеканал «Киев». По данным украинского «Пятого канала», взрывы с последующим отключением света раздались также в Кировоградской и Николаевской областях. В частности, во всей Одессе остановился электротранспорт. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии. Предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что электричества нет во всем городе, пишет «Московский комсомолец». По сообщениям украинских СМИ, нет света и воды в Житомирской области. Также взрывы прогремели во Львовской области, в Харькове и Тернополе. В «Укрэнерго» подтвердили, что есть значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в некоторых регионах начались аварийные отключения света, передает RT. «Украинские железные дороги» также сообщили о задержке в движении поездов из-за перебоев с электроснабжением. Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за разрушений в энергетической инфраструктуре Украины возможны масштабные отключения света. «Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Харьковской и Полтавской областях начали работать ПВО.

Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости». По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота. Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.

Россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства. Более того, мы ждем обратно тех граждан, кто готов работать на благо России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о возможных ограничениях для уехавших от мобилизации россиян. «Безусловно, инициатива коллеги Клишаса об ограничениях для уехавших россиян заслуживает поддержки. Но, как мне кажется, помимо уже озвученных мер, в нее необходимо встроить еще целый комплекс вопросов, которые придется вдумчиво прорабатывать», – сказал депутат Госдумы Олег Морозов. «Крайне важно рассмотреть вопрос ограничения на въезд в Россию, если для этого есть необходимые правовые основания. Например, если уехавший гражданин использовал свой отъезд для публичной политической деятельности и высказываний, которые вредят нашей стране», – убежден парламентарий. «Однако ограничения никоим образом не должны коснуться тех, кто не преступал закон и не на

Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, вызванной выбросом природного газа, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24». По словам Радионовой, ученые изучают причину массовой гибели тюленей в Дагестане, по предварительным данным, у тюленей было кислородное голодание, механических повреждений от рыболовных сетей нет, передает ТАСС. Также глава Росприроднадзора заявила, что гипоксию – кислородное голодание – вызвал выброс природного газа, пока это основная версия ученых. По ее словам, загрязнения воды не были зафиксированы, острых отравлений у животных нет, результаты проб будут получены к концу недели. Радионова напомнила, что за последние два года фиксируется второй массовый случай гибели тюленей, в 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана погибли две тысячи тюленей. Ранее в Минприроды региона сообщили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили уже 2,5 тыс. мертвых тюленей. Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту 5 декабря 2022, 17:34

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава государства сел за руль автомобиля и лично проехал по мосту, также президент пообщался со строителями, сообщает РИА «Новости». Президент спросил про левую сторону моста. «Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?» – спросил он. «Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая», – ответил Хуснуллин. Президент поручил это сделать. Путин поинтересовался у Хуснуллина, мешал ли шторм восстановлению моста. «Очень мешали (шторма), из 56 дней 22 был шторм. Исходя из этого были применены уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли», – рассказал вице-премьер. Кроме того, Путин согласился с идеей Хуснуллина наградить строителей, которые восстановили Крымский мост в короткие сроки. Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места. По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Новости СМИ2 Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома Германская компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома 5 декабря 2022, 18:32

Германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году, сообщила газета Handelsblatt. Handelsblatt пишет со ссылкой на представителя компании, что и Uniper, и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с Газпромом. При этом с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток». На этом фоне, как пишет газета, Uniper и RWE должны закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Понесенные убытки должен нести Газпром, считают в компаниях, передает ТАСС. Напомним, энергоконцерн Uniper подал иск к Газпрому с требованием возместить убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. Газпром требования отвергает.