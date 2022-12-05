Эксперт: Масштаб волонтерского движения отражает силу России

Идея волонтерства, добровольчества гармонично сочетается с российской душой, с присущими ей ценностями солидарности. Добровольческое движение, стремление бескорыстно делать другим добро отражает силу нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политконсультант Алена Август, комментируя прошедшую в Москве церемонию вручения премии лучшим волонтерам.

Огромная часть проектов, представленных на премию «Мы вместе», посвящена поддержке россиянами участников СВО, членов их семей, а также своих новых сограждан – жителей новых территорий, отмечает политконсультант Алена Август. По ее словам, премия стала признаком консолидации общества вокруг этой темы.

«Любой из этих проектов можно считать уникальным, поскольку люди помогают от души. Описанная в проектах конкретная поддержка тем, кто нуждается, – это не повод поймать хайп или выделиться своей креативной идеей. Люди просто делают добро каждый день, и считают это естественным. Каждое такое дело ложится в общую копилку – а сегодня нам как никогда важно, как говорили наши предки, «навалиться всем вместе». Только тогда получим результат», – сказала газете ВЗГЛЯД Август.

«Идея волонтерства, добровольчества в целом гармонично сочетается с российской душой, с присущими ей ценностями солидарности. Как у нас говорят? «Сам погибай, а товарища выручай». Этому нас всегда учили. Так поступали наши предки. Поэтому добровольчество в России и характеризуется такими масштабами, а особенно это стало заметно после того, как движение поддержали власти», ­– уверена эксперт.

«Президент на церемонии вручения премии неслучайно подчеркнул, что добровольческое движение, стремление бескорыстно делать другим добро отражает силу нашей страны. Это крайне важно в нынешнее время, когда в других странах, к сожалению, Россию пытаются изобразить как «империю зла». Ответ на это как раз и заключается в том, что наша сила – это про добро», – убеждена Август.

Сам масштаб волонтерского движения доказывает, что ценности взаимопомощи среди граждан нашей страны остаются одними из опорных, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. .

«Среди россиян существует взаимовыручка, которая как раз и приобретает системный характер в виде волонтерства. Российскому обществу вообще свойственна самоорганизация, которой много разных примеров. В их числе движение «Мы вместе». Здесь важно учесть, что понять тебя и помочь лучше всего лучше могут люди, которые живут рядом. Да, есть государственные институты, которые несут свою вахту. Но есть, например, паллиативная помощь или помощь в покупке лекарств одиноким пенсионерам. И в данном случае волонтерство – это самое правильное и эффективное решение проблемы», – считает Кирьян.

Самым важным из прозвучавшей в понедельник речи Путина эксперт назвал озвученную цифру о количестве добровольцев в России. «21 млн – это значительная доля населения. Президент сравнил это с армией, я бы сравнил с важным национальным движением. Его доля составляет 15% от всех жителей. Этот размах говорит о зрелости общества, что граждане России живут ценностями взаимопомощи и солидарности, ими руководствуются», – отметил собеседник.

В понедельник, в Международный день добровольцев президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках проходящего в Москве одноименного форума гражданского участия. Путин вручил статуэтку «Волонтер года – 2022» Владимиру Тараненко, руководителю народной дружины ДНР, который вместе с командой помогал мирному населению, в том числе принимал участие в организации эвакуации 30 тыс. человек в Россию.

По мнению президента, «трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи».

«И конечно, сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», – сказал Путин. «Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то – люди поехали по зову сердца. И конечно, имена таких людей должна знать вся страна. И конечно, они заслуживают самых высоких наград», – добавил глава государства.

Форум «Мы вместе» открылся в Центральном выставочном зале «Манеж» в понедельник и продлится до среды. В этом году в его программах принимает участие около 10 тысяч волонтеров из всех регионов России и 45 стран мира.

Международная премия «Мы вместе» присуждается за вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. Основной ее задачей является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Подать заявки на участие могли граждане РФ старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании. Победители получат финансовую поддержку в 3,5 млн рублей.