Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в ряде сфер экономики

Путин продлил на год запрет на сделки с долями «недружественных» иностранцев в ряде сфер

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ президента России от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, передает ТАСС.

Первоначально ограничения были введены на срок до 31 декабря 2022 года, в новом документе установлена дата «до 31 декабря 2023 года включительно».

Под запрет попадают любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. При этом, согласно указу, президент может специальным решением разрешить какую-либо сделку, попадающую под ограничения.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению.