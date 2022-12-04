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Эрдоган: Турция ведет подготовку по предложенному Путиным проекту «газового хаба»
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Турция ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», предложенному российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», – сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Турция планирует начать реализовывать проект по созданию газового хаба в первые месяцы 2023 года.
Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
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Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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В Госдуме заявили о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
Депутат Госдумы Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
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К массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.
«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые» – вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – отметил Гаджиев, передает РИА «Новости».
По его словам, призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали, а с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. «Видимо, есть что скрывать», – добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.
«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2500.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
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Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
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Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым
Участвующие в спецоперации псковские десантники показали шеврон с изображением Лаврова
Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в спецоперации на Украине, показали шеврон с портретом главы МИД России Сергея Лаврова.
Фотография шеврона опубликована в соцсети «ВКонтакте». На шевроне вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать», – передает РИА «Новости».
США не увидели возможности для «цветной революции» в России
Директор нацразведки США Хейнс не увидела возможности для смены власти в России, Иране и Китае через уличные протесты
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По мнению национальной разведки США, свержения власти в России, Иране и Китае через уличные протесты ожидать не стоит, заявила директор американского ведомства Эврил Хейнс.
Оценивая ситуацию в России, Хейнс допустила лишь «более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», передает ТАСС.
Относительно протестов в Иране она сказала, что там власти не считают протесты непосредственной угрозой, подавляют их. Однако иранские власти сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков, сказала она. По ее мнению, смена власти в Иране маловероятна.
В Китае Хейнс видит «еще одну версию Ирана». Ситуация для местных властей там более серьезная, чем в России, но, по мнению американской разведки, сейчас угрозы стабильности нет.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
В ноябре протестующему в Иране впервые вынесли смертный приговор.
В Китае власти ослабили коронавирусные ограничения после начавшихся в стране массовых протестов. На Западе протесты сравнивали с событиями 1989 года, когда попытку революции раздавили танками на площади Тяньаньмэнь.
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Стала известна причина задержания Фридмана в Лондоне
Фридмана задержали в Лондоне в связи с подозрениями в нарушении санкций
Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, сообщил источник в его окружении.
Сообщается, что обстановка у особняка Фридмана спокойная, полицейских машин нет. Охрана заявила, что ей ничего неизвестно о сообщениях про обыски, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что Фридмана освободили под залог. Перед этим посольство России в Лондоне передало в Форин офис ноту в связи с задержанием россиянина. Изначально утверждалось, что некоего «российского бизнесмена» задержали по обвинению в отмывании денег.
Володин: Сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад сначала отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
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Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», – добавил Володин, передает РИА «Новости».
«Надо развивать свою страну – Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – заключил он.
Напомним, по данным СМИ, российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан в Великобритании из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, но позднее его отпустили под залог.
Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу поддержку Киева Пентагоном
Politico указала на возможность остановки военной помощи Украине по линии Пентагона из-за разногласий в Конгрессе США
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Если Республиканская и Демократическая партии США в Конгрессе не договорятся о полноценном финансировании правительства и ограничатся инициативой о временном финансировании на весь финансовый год, военная помощь Украине может быть остановлена, сообщили источники в Пентагоне.
Нынешний закон о временном финансировании правительства США действует до 16 декабря. Вероятно, до этого срока Конгресс не примет оборонный бюджет на год, а вновь просто продлит финансирование на небольшой срок. При этом с 3 января начнет работу Конгресс нового созыва, где республиканцы контролируют Палату представителей, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Если же республиканцам и демократам не удастся договориться по данному вопросу, то инициативу о временном финансировании правительства могут принять на целый финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 млрд долларов – или 3,7% – по сравнению с бюджетным запросом главы американского государства Джо Байдена на 2023 финансовый год. Прежде Пентагону в подобном формате работать не доводилось.
Это грозит сокращением трат на модернизацию ядерной триады на 5 млрд долларов, приостановкой закупки новейшего бомбардировщика B-21 Raider, строительства трех новейших АПЛ и нового авианосца. Кроме того, могут остановить военную помощь Украине по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов – весной закончатся деньги, выделенные на поддержку Киева.
Лободу раскритиковали за обращение на русском в соцсетях
Украинскую певицу Лободу раскритиковали после обращения в соцсетях на русском языке
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Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Лобода опубликовала в Instagram* сообщение о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на нее с упреками за использование русского языка, некоторые написали певице оскорбления.
Российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».
Лобода хочет дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство Литвы считает репутацию исполнительницы противоречивой, а ее отношение к действиям России на Украине – непонятным.
МИД Литвы хотел объявить Лободу нежелательной в стране персоной, но не нашел юридических оснований, передает ТАСС.
Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили, передает РБК.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу.
Украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении–2009», заявила, что на родине Лободу никто не ждет, поскольку та продолжила работать в России после 2014 года.
США предсказали снижение интенсивности боев на Украине
Директор нацразведки США Хейнс предсказала снижение темпов ведения боевых действий на Украине
В ближайшие месяцы на Украине ожидается снижение темпов ведения боевых действий, сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
Хейнс заявила, что уже сейчас наблюдается некоторое снижение темпа. По мнению американской разведки, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. По ее словам, важно, какая ситуация сложится к концу зимы, передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
В Иране упразднили полицию нравов
Генпрокурор Ирана Монтазери сообщил об упразднении полиции нравов в стране
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Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.
«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», – приводит France Press сообщение агентства ISNA. По словам генпрокурора, она не имела «ничего общего с судебной системой», передает РИА «Новости».
Согласно данным Совета безопасности МВД Исламской Республики, как минимум 200 человек погибли в последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 млн долларов ущерба.
Напомним, уже больше месяца в городах Ирана проходят массовые волнения после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эту девушку задержала полиция нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она умерла.
В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими. Участники беспорядков нападали на полицейских и членов народного ополчения «Басидж», оскверняли Коран, поджигали мечети и здания государственных учреждений, атаковали женщин в хиджабе, поджигали автомобили скорой помощи и АЗС.
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В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США
Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Байдена
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Евросоюз должен выбрать жесткий курс в отношении США и подать иск в ВТО из-за экономической политики Вашингтона, заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.
Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер призвал к жесткому курсу в ответ на подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По мнению Фербера, если США не изменят свою политику, Еврокомиссии нужно «выложить на стол все инструменты для пыток» и задуматься о шагах по защите торговли. Он признал, что такого «ядерного варианта» лучше избежать, но протекционизм США может усугубить экономическую ситуацию в Европе.
Глава комитета по торговле Европарламента Ланге полагает, что стороны могут договориться о небольших изменениях в политике США, но на значимые изменения рассчитывать не приходится. Он требует от ЕС подать против США иск в ВТО.
Bloomberg сообщало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отменил визит в США на саммит США–ЕС, так как на переговорах не будет уделено достаточно внимания проблемам, волнующим Европу.
Напомним, СМИ полагают, что американская политика грозит запустить торговую войну между США и Европой. Франции не удалось добиться от США пересмотра их политики. Германия призвала не начинать торговую войну с США. ЕС считает американский закон о сокращении инфляции дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.