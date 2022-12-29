|
|
Глава МИД Турции сообщил о планах провести переговоры с Лавровым
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах в ближайшее время провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Глава турецкого МИД заявил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
Ранее в Москве прошли переговоры глав оборонных ведомств Турции и Сирии по выходу из сирийского кризиса. Встреча прошла в трехстороннем формате с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57
Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.
Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.
В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.
Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Генерал МВД увидел тайную подоплеку в массовом убийстве в Макеевке
|
|
Расстрел семьи в ДНР произошло в прифронтовой обстановке, а также непонятно, являются ли задержанные просто бандитами, либо диверсантами, поэтому при вынесении им приговора должно применяться право военного времени, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя мотивы преступления расстрелявших в Макеевке семью из 8 человек.
Одна из задержанных за убийство семьи из восьми человек в донецкой Макеевке рассказала, что на это преступление они пошли из-за долга в 15 тысяч рублей. Так после расстрела людей им удалось присвоить 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон, а также машину погибших.
«К расследованию этого преступления следует отнестись очень внимательно. Учитывая его очевидную резонансность, невольно возникает сомнение, является ли данное преступление чисто криминальным. Вполне возможно, что за этим стоят определенные идеологические диверсии со стороны противников Донецкой народной республики. Потому что характер действий нетипичный», – говорит Ворожцов.
Обычно преступления такого рода (массовое убийство семьи), продолжает собеседник, осуществляется в двух случаях. Первый, когда есть эмоциональное воздействие. То есть, семью знают, но с ней были какие-то конфликты, противоречия, личная неприязнь и ненависть. Второй, когда осуществляется определенное задание или заказ.
Он напоминает, что в последний раз такое знаковое преступление было совершено в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. В фермерском доме произошел пожар. Позже стало известно, что 12 человек, которые находились в доме, погибли от нанесения им многочисленных колото-резаных ранений, одного малолетнего ребенка задушили, еще один погиб от отравления угарным газом. В правоохранительных органах пришли к выводу, что поджог дома был осуществлен с целью «замести следы преступления». Убийство совершили члены ОПГ «Цапковские». Лидер кущевской банды Сергей Цапок в 2014 году скончался в следственном изоляторе.
«Требуется тщательный анализ всех обстоятельств дела. Я не исключаю тот и другой вариант. Это либо далеко не спонтанные действия, либо за этими действиями стоят некие люди, скажем, это попытка определенных сил представить данный регион в криминальном свете», – полагает специалист.
Что касается меры наказания для совершивших убийство, то ее должен определить суд после того, как сопоставит все факты. Однако генерал-майор МВД считает важным применять в районах, где ведутся боевые действия, в том числе в ДНР, право военного времени.
«Деяние осуществлялось в прифронтовой обстановке с использованием автоматического оружия. Во времена Великой Отечественной войны это расценивалось как терроризм и бандитизм. Эти деяния рассматривались как содействие врагу. Стоит задуматься о применении этого к настоящему времени. Тем более, что непонятно, являются ли эти просто бандитами, либо «диверсантами Абвера», – заключил Ворожцов.
В Донецкой народной республике в городе Макеевка было совершено нападение на семью из восьми человек. Все были расстреляны из автоматического оружия, включая четверых детей, одному из которых год. Позже мэр города Владислава Ключарова рассказала об объявлении план-перехвата. Полиции удалось выйти на подозреваемых по горячим следам и задержать их. Задержанные признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и украсть другое ценное имущество.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Венгрия решила поставить перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций
Советник премьера Венгрии: Будапешт поставит вопрос перед ЕС о пересмотре санкций против России
|
|
Венгрия намерена в следующем году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций против России, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан интернет-изданию «Индекс».
Он пояснил, что санкции принимаются на ограниченный период времени, ограничения не продлеваются автоматически. Санкции против России действуют уже восемь-десять месяцев, в связи с этим наступил момент обсудить в Брюсселе о том, какие из мер имеют смысл, а какие нет, передает ТАСС.
По словам Орбана, всем очевидно, что, сохраняя санкции, Европа стреляет себе в ногу. Он добавил, что в Венгрии с середины октября до середины декабря проходят консультации по вопросу о санкциях. «Мы не поддерживаем никаких санкций», – сказал Орбан.
При этом Венгрия не блокирует определенные санкции в интересах европейского единства, однако, когда на карту поставлены интересы Венгрии, Будапешт либо борется за исключение, либо препятствует принятию санкций.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия «в последнюю минуту» настояла на исключении трех российских министров из девятого пакета санкций Евросоюза против России.
В ЛНР оценили данные NYT о готовности ВСУ захватить Кременную
Мирошник опроверг сведения NYT о скором захвате ВСУ города Кременная в ЛНР
|
|
В районе Кременной обеспечены серьезные укрепления, которые не позволят противнику осуществить прорыв. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее западные СМИ сообщили о возможном взятии ВСУ Кременной в ЛНР.
«Не стоит забывать о том, что огромное количество публикаций в западных СМИ имеют исключительно пропагандистский характер, создаются в интересах ВСУ и с целью «запрограммировать» аудиторию на какие-то ожидания», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Кроме того, очевидно, что для офиса президента Украины крайне важно получить хоть какие-то успехи на Луганском направлении, пусть и всего лишь в печатном виде, а не на фронте. Однако фактом остается то, что более трех месяцев линия укрепления, созданная нашими военными, остается не по зубам украинским формированиям», – отметил собеседник.
«За последнее время мы там обустроили очень серьезные фортификационные сооружения. Там также усилены артиллерийские и другие военно-технические возможности. Кроме того, туда зашли наши резервы. Поэтому если уж противник в сентябре-октябре не смог взять Кременную, то сейчас тем более нет для этого никаких оснований», – подчеркнул он.
«Скорее всего, эти публикации вызваны политическими ожиданиями и желанием получить «перемогу» в информационном пространстве. Ситуация на фронте за последние недели никак не менялась. Да, усиливаются попытки атаковать, но они больше похожи на прощупывание наших возможностей, а ВСУ ежедневно там теряют сотни бойцов», – полагает Мирошник.
«Конечно, для жителей, которые остались в Кременной, ситуация сложная, причем на протяжении всех последних месяцев. Ведутся регулярные обстрелы, возможности вести полноценное восстановление поврежденных объектов попросту нет. Еще в сентябре были эвакуированы социальные учреждения города из-за тяжелой обстановки. Жить сложно, но собственно так же, как и в любой прифронтовой зоне», – отметил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что «Украина и Россия сражаются за город-врата на востоке». Как отмечает издание, во вторник шли активные бои за стратегически важный населенный пункт – Кременную.
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмовиков-наемников для восполнения своих потерь. Позднее он также рассказал, что разведка зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».
По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
В офисе Зеленского заявили о новом налоге на финансирование армии
Вопрос о введении нового налога на финансирование армии рассматривают на Украине, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
По его словам, сейчас все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. В связи с чем власти страны решили рассмотреть вопрос введения определенного налога на вооруженные силы. Сейчас разрабатывается формула, сказал Шурма в эфире телемарафона «Рада», передает РИА «Новости».
С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
|
|
Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
Раскрыта цена самой дорогой проданной в России в 2022 году шубы
ЦРПТ: Самая дорогая проданная в России в этом году шуба стоила почти 18 млн рублей
Самой дорогой купленной в России шубой в этом году стало изделие из меха канадской рыси, которая стоила почти 18 млн рублей, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.
Уточняется, что эту шубу купили в сентябре года в Подмосковье за 17,7 млн рублей. Она была произведена в России, передает РИА «Новости».
В прошлом году самым дорогим купленным в стране изделием из меха стала шуба из меха рыси, но импортная, ее стоимость составила 24,9 млн рублей.
Как уточнили в Ozon, на середину декабря покупатели приобрели более чем в три раза больше шуб из натурального и искусственного меха на маркетплейсе, чем за тот же период прошлого года, передает Прайм.
В организации отметили, что преимущественно покупатели заказывают длинные женские шубы свободного кроя из мутона, шубы разной длины из искусственного меха кролика, который имеет схожие тактильные свойства и внешний вид с натуральным мехом.
Также в компании Wildberries рассказали, что спрос на шубы продолжает расти. Так, с 1 по 26 декабря 2022 года их продажи в штуках выросли на 92% год к году. Наиболее динамично (+145%) растет интерес к шубам-чебурашкам, которые, по мнению представителей компании, выбирают экоответственные модницы.
Власти пообещали удвоить выпуск автомобилей в России
Мишустин: Кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в России в ближайшие два-три года
|
|
Выпуск автомобилей в России будет удвоен в ближайшие два-три года, что предполагает стратегия развития автомобильной промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Глава кабмина отметил, что стратегия рассчитана до 2035 года и «предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года». Он напомнил, что задачу насытить рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, ставил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
«Основные усилия будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в нашей стране компонентов и систем», – подчеркнул Мишустин. По его мнению, «реализация стратегии поможет и смежным отраслям, которых у автопрома очень много».
«Предложенные меры укрепят национальную безопасность нашей страны», – заключил председатель правительства.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе выступления на форуме-выставке «Российский промышленник» заявил, что компания «АвтоВАЗ» собирается в 2023 году возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти.