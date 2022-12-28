Юрист рассказал, как при травме взыскать компенсацию с коммунальщиков

Если в зимнее время человек поскользнулся на придомовой территории или на него упали наледь, сосульки или просто снег с крыши, следует сразу же зафиксировать травму у врача, а после обратиться в местные коммунальные службы с претензией, заявил газете ВЗГЛЯД судебный юрист Натан Будовниц, комментируя падение наледи на генерала МЧС в столице.

В Москве с крыши одного из домов упала наледь с крыши, пострадал директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Мужчине провели операцию, сейчас он находится под наблюдением врачей. В Дорогомиловской межрайонной прокуратуре сообщили, что начали проверку, пообещав установить ответственных за содержание и очистку нежилого здания.

«Прежде всего в такой ситуации следует обратиться к врачу, в травмпункт, чтобы зафиксировать полученные травмы. Если после получения травм человек понимает, что не может добраться самостоятельно до больницы, то необходимо вызвать скорую. В первом варианте вызов врача к месту также не исключается. Это очень важно сделать для того, чтобы у пострадавшего было подтверждение полученного повреждения, которое в дальнейшем он сможет представить как доказательство», – говорит Будовниц.

За чистоту придомовых территорий от наледи на дорогах и крышах отвечают коммунальные службы, продолжает специалист. Поэтому если травма была получена на придомовой территории какого-либо здания, то необходимо либо найти в интернете, кто именно отвечает за данный участок, либо можно обратиться в местные органы муниципальной власти, Управу или Префектуру за данной информацией. Далее юрист рекомендует обратиться непосредственно в ту организацию, которая курирует местность, с соответствующей претензией.

«Если эта претензия организацией не будет удовлетворена, то тогда нужно идти в суд. Требовать можно компенсацию расходов, связанных с лечением, если оно необходимо (лечение должно быть назначено врачом, а также стоит сохранять все чеки за процедуры и назначенные медикаменты), а также компенсацию за моральный вред. Но в нашей стране, по сравнению с другими странами, к моральному вреду суды относятся недостаточно серьезно, и компенсации происходят на недостаточном уровне», – предупреждает юрист.

Что касается компенсации за лечение, продолжает он, то в большинстве случаев выплаты назначаются в полном размере. Вероятность выигрыша данного дела, по словам эксперта, высока, но только при наличии зафиксированной травмы.

Размер компенсации за моральный вред законодательно никак не установлен, поэтому сумма может быть любой, какую пострадавший считает удовлетворительной. Тем не менее по факту суд может сильно уменьшить ее, например, с 500 тыс. до 10 тыс. рублей.

В феврале в Твери на десятилетнего ребенка с кровли упала ледяная глыба. Отмечается, что на момент падения половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было.