Первый вице-премьер Белоусов дал экономический прогноз на 2023 год

Первый вице-премьер Белоусов: Новый год для российской экономики будет гораздо легче текущего

Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. «Мы не видим там каких-то фатальных проблем», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.

По 2022 году он отметил, что несмотря на сложности, удалось сохранить управляемость экономикой. «Вопрос был очень серьезный с управляемостью экономическими процессами, вопрос стоял очень серьезно», – сказал он, добавив, что самым сложным оказался период с марта по июнь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.