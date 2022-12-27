ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением приложения

Мошенники, прикидываясь сотрудниками ВТБ, предлагают клиентам через мессенджеры и соцсети обновить приложение, затем просят данные, с помощью которых сами могут войти в личный кабинет, сообщила пресс-служба банка.

По сообщению ВТБ, лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение «ВТБ Онлайн», а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет передает РИА «Новости».

В ВТБ рассказали, что среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка, – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция.

В целом специалисты ВТБ фиксируют рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах. Так, в декабре эта активность выросла в 1,6 раза в сравнении с ноябрем.

Ранее ЦБ сообщил о росте объема краж мошенниками денег у клиентов российских банков.