Пашинян заявил об отсутствии у российских миротворцев контроля над Лачинским коридором

Пашинян: Лачинский коридор неподконтролен российским миротворцам уже 20 дней

Российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней, нужно искать решение этой проблемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос контроля Лачинского коридора является самым главным вопросом на данный момент, передает ТАСС.

Пашинян напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору.

Ранее Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет свои обязательства.

Министр иностранных дел России заявил, что упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе необоснованы.