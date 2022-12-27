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Пашинян заявил об отсутствии у российских миротворцев контроля над Лачинским коридором
Пашинян: Лачинский коридор неподконтролен российским миротворцам уже 20 дней
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Российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней, нужно искать решение этой проблемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что сейчас вопрос контроля Лачинского коридора является самым главным вопросом на данный момент, передает ТАСС.
Пашинян напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору.
Ранее Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет свои обязательства.
Министр иностранных дел России заявил, что упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе необоснованы.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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Маск оценил «футуристический прогноз» Медведева
Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год
Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.
«Epic thread!» – заявил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.
Кроме того, Маск отреагировал удивленным смайлом и попросил напомнить ему о «прогнозе» через год.
Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими.
Подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке задержаны по горячим следам
Правоохранители по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщает центр общественных связей МВД ДНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные – ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. Действия преступников подходят под статью «Убийство двух и более лиц», что влечет за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Начались следственные действия.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват.
СМИ: Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков»
NYT: Nord Stream AG начала оценку ремонта поврежденных труб «Северных потоков»
Компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа, сообщили СМИ.
По словам источника The New York Times, согласно одной из оценок, на ремонт может понадобиться не менее 500 млн долларов, при этом консультанты, которые работают на Россию, пытаются определить, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды, передает ТАСС.
В этой связи издание задается вопросом, почему Россия намерена начать «дорогостоящую работу по их ремонту», если она, как бездоказательно утверждают некоторые западные страны, устроила диверсию на газопроводах. The New York Times отмечает, что у газопроводов было «немало» противников в самой Европе, хотя диверсия на таком важном объекте энергетической инфраструктуры может быть расценена как акт войны.
Глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг сообщил, что у Стокгольма, ведущего собственное расследование произошедшего, «нет конкретных доказательств» виновности кого бы то ни было.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя, так как идет расследование, а операторы не допускаются к информации.
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.
На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
В указе президента говорится, что в состав комиссии вошел глава МЧС Александр Куренков – взамен исключаемого Игоря Артемьева, ранее возглавлявшего ФАС, передает ТАСС.
Возглавляет комиссию Путин. Глава Минпромторга Денис Мантуров занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии, которая формируется для решения текущих вопросов.
В состав комиссии также входит глава Минобороны, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.
СМИ: Новейший британский авианосец провел больше времени на ремонте, чем в море
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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в декабре 2019 года, на ремонте провел больше времени, чем в море, сообщает британская газета The Times.
Газета со ссылкой на данные министерства обороны сообщила, что авианосец стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов по текущему курсу) был пришвартован, не выполняя никаких задач, он находился в море 267 дней, ремонт корабля все еще продолжается, передает ТАСС.
В августе у корабля сломался гребной винт, после чего он оказался на ремонте в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Кроме того, в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.
Газета приводит слова начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который сказал, что проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование».
HMS Prince of Wales рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.
Ранее сообщалось, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на новый год, в котором предрек распад ЕС и гражданскую войну в США.
«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Всего зампред Совбеза предложил 10 пунктов, среди которых нефть по 150 долларов и газ по 5 тыс. долларов, распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.
Также Медведев предрек «гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.
Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
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Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
Названо условие отказа в выдаче жителям новых территорий российского паспорта
Российский паспорт жителям новых территорий не будет выдаваться при отказе от присяги
Жителям новых территорий России не будут выдавать паспорт в случае отказа от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, получившими гражданство России, заявления о выдаче паспорта гражданина.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД России или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации, передает ТАСС.
Отмеечается, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу при попытке проникнуть в Брянскую область
ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ при пересечении границы
Группа украинских диверсантов была ликвидирована на государственной границе при попытке прорваться в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Столкновение на границе произошло 25 декабря, четыре человека из состава диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, они пытались проникнуть в Брянскую область с Украины, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что при себе у диверсантов было иностранное оружие, в частности немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации и средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре самодельных взрывных устройства с мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее ФСБ задержала шпионивших на СБУ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.