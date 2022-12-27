Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны

Минобороны провело итоговое селекторное совещание

Министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание ведомства в уходящем году.

По сообщению Минобороны, в Национальном центре управления под руководством министра Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС России, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что на селекторе Шойгу заслушал доклады об итогах деятельности российских войск в 2022 году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Глава ведомства на совещании отметил, что в соответствии с поручениями президента России в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС России и повышение их боевых возможностей.

Также министр обороны поздравил спасателей с их профессиональным праздником.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» подарил Дарье из Ижевска защитный шлем летчика и пригласил на парад Победы.