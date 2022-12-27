Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации

Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия

Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.

Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».

В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».

Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.

Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий. Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.

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