Борющийся с раком Пеле попрощался с родными

Борющийся с раком футболист Пеле попрощался с родными ввиду ухудшения здоровья

Здоровье 82-летнего бразильского футболиста Эдсона Арантис ду Насименту, более известного как Пеле, ухудшается, сообщил акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.

В своем Twitter (запрещен в России) агент написал, что Пеле прощается с семьей и друзьями с больничной койки. «Легенда футбола, Пеле медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что «его состояние еще больше ухудшается», – передает «Коммерсант» сообщение Халида.

Он добавил, что пришлось удалить видео с Пеле, так как «смотреть его невозможно душераздирающе».

«Все, что мы можем сделать, это молиться за него», – заключил предприниматель.

В 2021 году Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, его выписали из больницы в декабре.

Пеле три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА.