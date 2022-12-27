Лавров заявил о фиксируемых Москвой элементах разрушительной доктрины США

Лавров: Москва фиксирует элементы разрушительной доктрины США

Москва учитывает дестабилизирующие элементы американских доктринальных установок, включая условия применения Вашингтоном ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Москва не может пропускать обвинительные заявления Киева и всего коллективного Запада с их «дестабилизирующими элементами доктринальных установок США». Более того, в России вынуждены учитывать безразмерность тех критериев, которыми в Вашингтоне определяют для себя условия применения ядерного оружия, передает ТАСС.

Также Лавров добавил, что в Штатах много говорят о «жизненно важных интересах», которые не уточняются и, по-видимому, могут трактоваться любым удобным для них способом.

При этом глава МИД подчеркнул, что стабильные нормальные отношения Москвы и Вашингтона всем пошли бы на пользу. Особенно в контексте диалога двух ядерных сверхдержав, ответственных за судьбу человечества, отметил он.

По словам Лаврова, в планировании Москва учитывает принцип мирного сосуществования государств со своими собственными политическими и социально-экономическими системами.

Министр добавил, что Москва призывает Запад к максимальной сдержанности по теме ядерной сферы, напомнив о совместном заявлении от 3 января 2022 года странами ядерной «пятерки», в соответствии с которой необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата катастрофой.

Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.