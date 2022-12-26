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26 декабря, понедельник | Последнее обновление — 16:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
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Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди?
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Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя.
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Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
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В украинском городе Днепре коммунальщики демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, сообщило днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
На опубликованных материалах видно, что монументы убирают с постаментов с помощью подъемного крана, сообщает ТАСС.
16 декабря с улиц Днепра убрали монументы Александру Пушкину и Владимиру Дубинину. Ранее городской совет принял решение о переносе памятников Пушкину, Ломоносову, Горькому.
Ранее памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине.
В ВСУ показали последствия выполнения приказов Залужного
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В Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
«Вот это, пан Залужный, те хлопцы, которые выполняют ваши приказы и не покидают свои позиции. Поедут домой на Рождество», – говорит один из украинских военнослужащих.
Дата съемки неизвестна, но судя по риторике украинского автора – видео снято после того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.
При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
В Иране пригрозили отправить Украину в «доиндустриальную эпоху»
В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
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Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).
Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейских стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.
Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
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В ВСУ рассказали о массовом дезертирстве военнослужащих
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство бойцов
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Украинские военнослужащие стали чаще самовольно оставлять военные части, необходимо ужесточить наказание за дезертирство на Украине, заявил подполковник ВСУ, которого цитирует издание «Страна».
Он рассказал, что в его части около десятка солдат, которые уже уходили в «самоволку», получили мягкое наказание, но большинство из них снова сбежали, передает РИА «Новости».
«Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», – сказал подполковник.
По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание «вполне ожидаемым».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
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Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
ВСУ начали снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
Марочко: ВСУ используют для снабжения машины гуманитарных организаций
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой народной республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В частности, разведка зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей с иностранными номерными знаками и «логотипом известной международной гуманитарной организации», которые привезли украинским военным БПЛА, средства связи и наблюдения, оружие и боеприпасы, аккумуляторные батареи и генераторы, передает ТАСС.
Марочко добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданском, общались на русском и украинском языках, а также имели «средства бронезащиты западного образца».
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины.
Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине
Запад только активизировал провокации, а быть посредником в кризисе на Украине не пытался, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган отметил, что на этапе посредничества Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, сообщает РИА «Новости».
По его словам, целью зерновой инициативы была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.
Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.
В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.
В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.
По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.
После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран
Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.
Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США
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Даже если США прекратят оказывать поддержку Киеву, вооруженные силы Украины все равно будут дальше продолжать воевать, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», – добавил политический деятель, передает Lenta.ru.
Арестович подчеркнул, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина продолжит сражаться самостоятельно. «Во-первых, у нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть. В-третьих, мы – самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», – утверждает он.
Советник главы офиса Зеленского уточнил, что Украина может обратиться за помощью к Китаю, который, по его словам, «обещает, что никогда не кинет».
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
При этом в Кремле отмечали, что Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины.
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В Ватикане предложили Минск в качестве места для переговоров по Украине
Посол Ватикана предложил Минск в качестве места для переговоров по разрешению конфликта на Украине
Минск мог бы стать местом для переговоров по разрешению украинского конфликта, заявил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.
По словам Йозича, Ватикан будет прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры состоялись.
«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», – сказал Йозич в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».
По поводу отношения Ватикана и официального Минска, представитель Ватикана заявил, что устанавливаются хорошие контакты. Он подчеркнул, что Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог, мир, согласие, уважение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
В США в рождественском обращении Зеленского увидели намек на мрачную судьбу Киева
Обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд указал на то, что от рождественского поздравления президента Украины Владимира Зеленского веяло отчаянием и пессимизмом.
По мнению журналиста, поздравление Зеленского в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим, передает РИА «Новости».
Макдональд считает, что речь украинского лидера в этот день имела «горький привкус отчаяния». Он указал на то, что украинский лидер рассказал о потере любви, надежды и даже о потере самого себя на десятый месяц конфликта.
Ранее в офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США.
Во Франции Зеленскому решили открыть глаза на реальное отношение французов к России
Президент Украины Владимир Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией, заявил в Twitter бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Он поделился результатами соцопроса компании Ifop, согласно которому 70% граждан Франции выступают за решение конфликта на Украине дипломатическим путем, сообщает РИА «Новости».
«Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», – написал Филиппо.
Ранее он называл поддержку Киева со стороны Франции «содержанием конфликта», «безумием» и «позором Парижа». Он определял политику Европы в отношении России как «суицид» и «обеспечение финансовых интересов США». Он обвинял «державу или державы НАТО» в подрыве «Северных потоков».
После инцидента с падением украинских ракет на Польшу Филиппо потребовал от президента Владимира Зеленского «заткнуться» и больше ничего не просить у Европы. Его режим он называл «мафиозным», а самого Зеленского – автором «многочисленных провокаций, которые плохо закончатся» (в первую очередь имелись в виду обстрелы Запорожской АЭС).
Филиппо также поддержал призыв запретить распространение украинской пропаганды во Франции («пропаганды войны через страх»), который прозвучал от его вроде бы даже врага – социалистки Сеголен Руаяль, некогда проигравшей президентские выборы Николя Саркози.
Руаяль также упоминала «провокацию в Буче», которая, по ее мнению, была придумана ради остановки мирного процесса. Надо полагать, в этом Филиппо тоже с ней согласен.
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