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Песков объяснил, почему Москва и Вашингтон не будут поздравлять друг друга с праздниками
Кремль: Россия и США настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас не до поздравлений
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Москва и Вашингтон в данный момент настолько далеко зашли в недружественности, что сейчас им не до новогодних поздравлений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, перед Новым годом контактов с представителями Белого дома не планируется. Однако Песков отметил, что президент Владимир Путин до Нового года планирует общение с китайским лидером Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, о формате переговоров будет объявлено своевременно.
В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине
19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине
Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
В США назвали главную ложь года о России
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»
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Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются самой глупой ложью этого года, которую с совершенно серьезным лицом транслировали американские СМИ, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист привел любимые примеры лжи за уходящий год и начал с самой глупой, по его мнению, «о подрыве «Северных потоков» Владимиром Путиным».
«Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Телеведущий указал, что именно эту «глупость» транслировали американские СМИ «с совершенно серьезным лицом», показав отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, обвиняют в подрывах газопроводов Москву.
«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», – заявил журналист.
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«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация – бездушие», – отметил телеведущий, заявив, что подрывы трубопроводов, скорее всего, «проделки администрации Байдена».
До этого читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду о непричастности России к взрывам на «Северных потоках» за некую сенсацию.
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Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
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Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.
Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».
Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».
Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».
«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.
Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».
В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.
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В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
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Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
Американские СМИ предупредили об опасности для «подбрюшья» США
NI: Кризис на Украине убедил мир в необходимости многополярности
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Многополярная система мироустройства работает лучше американоцентричной модели, это явно продемонстрировал украинский кризис, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Роберт Рабил.
Рабил считает, что именно конфликт на Украине подтолкнул множество стран к тому, чтобы вместо исполнения воли Вашингтона отдавать предпочтение собственным интересам. При этом многие из этих стран являются друзьями или союзниками США, но не стали врагами для России и Китая, передает РИА «Новости» содержание публикации The National Interest.
«Они осознают, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут ни применять санкции, ни идти против России – крупнейшей страны мира с наибольшим количеством ресурсов, и Китая – страны со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире», – говорится в статье.
По словам автора, в равной степени эти страны не хотят портить отношения с Вашингтоном, а потому в основе их политики находятся собственные интересные, свободные от идеологической бинарности времен холодной войны.
В первую очередь эта тенденция способна поставить в опасное положение «подбрюшье» Соединенных Штатов – американский доллар, уверен он.
Рабил отметил, что привлекательность доллара в мире заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако привлекательность эта утратила часть своего блеска. Он напомнил, что госдолг США превысил ошеломляющую отметку в 31 трлн долларов, а глобальное влияние Америки тем временем снижается. По его словам, то, что американские союзники задумываются об использовании и хранении различных валют в своих торговых и валютных резервах, не случайно.
Так, Иран начал использовать свою валюту риал и российские рубли в торговле с Россией. ОАЭ, ранее выпускавшие облигации в долларах США, начали выпускать облигации в собственной валюте – дирхамах.
Кроме того, напоминает NI, в апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты – канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань, хотя традиционно валютная корзина Израиля состояла из доллара США, евро и британского фунта.
Ранее Путин заявлял, что в данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира.
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В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий.
По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине.
Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом.
Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
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Раскол в США по вопросу помощи Украине назвали победой России
Spectator: Раскол в США по вопросу поддержки Украины играет на руку России
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Раскол между политическими силами в США по вопросу дальнейшей поддержки Украины играет на руку России, пишут американские СМИ.
Обозреватель Spectator Лукас Дегутис считает, что члены Конгресса США, которые во время выступления главы Украины Владимира Зеленского сидели в своих телефонах, а то и вовсе не пришли, оказали российскому президенту Владимиру Путину услугу, передает РИА «Новости».
По словам автора статьи, несмотря на все разногласия демократов и республиканцев, проверка передаваемых Украине средств является важным элементом взаимодействия Вашингтона и Киева. А потому республиканцы, как и демократы, задающиеся вопросами о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, не совершают ошибки.
Дегутис отметил, что многие члены Республиканской партии в Конгрессе оказались крайне недовольны визитом Зеленского. Так, четверо конгрессменов отказались аплодировать украинскому президенту, а двое из них не встали, когда Зеленский поднялся на трибуну.
Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц назвал политику поддержки Украины «Америка на последнем месте». По словам политика, Штаты сами нуждаются в деньгах из-за кризиса в стране.
Ранее в субботу американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за новый пакет помощи Украине, является спонсором нацизма.
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Американские СМИ заметили разрыв в отношениях США и Украины
WP: Поездка Зеленского в Вашингтон закончилась разрывом между двумя союзниками – США и Украиной
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне разошлись во взглядах на будущее украинского государства, пишут американские СМИ.
Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом, который, похоже, закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта».
Игнатиус отметил, что в ходе выступления Зеленский употребил словосочетание «абсолютная победа» в конфликте 11 раз, а Байден не использовал его ни разу. В WP считают, что американский лидер сопротивляется риторике «тотальной победы» Украины, вместо этого продолжая обещать помощь Киеву.
При этом Байден сказал, что предоставление Украине по требованию Зеленского чрезмерно мощного оружия может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.
Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности, заключил автор публикации.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
В США назвали «омерзительной» поддержку демократами нацистов из Киева
Американский политик Янг осудил демократов за поддержку нацистов из Киева
Американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что каждый член Демократической партии, проголосовавший в Конгрессе за оказание новой помощи Украине, является спонсором нацизма.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) американский политик признался, что ему омерзительно, как демократы голосовали за новое оружие и дополнительное выделение денег нацистскому правительству Украины.
Янг отметил, что только один демократ, Алексанрия Окасио-Кортез, проголосовала против проекта бюджета, предусматривающего военную и финансовую поддержку Киева, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, будь он там, то вместе с Александрией проголосовал против всей коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии.
В пятницу Палата представителей США одобрила проект федерального бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 трлн долларов, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО. Президент США Джо Байден, однако, не смог подписать этот документ сразу.
При этом Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, выделив не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности.
Медведев заявил, что Россия сделает все для недопущения ядерной катастрофы
Россия будет делать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, заявил замруководителя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
По его словам, если Москва не получит гарантии безопасности, которые ее устроят, то напряжение будет сохраняться неопределенно долго.
«Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Медведева в «Российской газете».
Также он добавил, что единственное, что останавливает врагов России от развязывания полноценной войны - это понимание, что Москва будет руководствоваться основами госполитики в области ядерного сдерживания.
Медведев указа на стремление Запада «изо всех сил поддерживает безумный киевский режим», и задался вопросом, готов ли он «руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную».
Замруководителя Совбеза заявил, что западный мир и балансирует между желанием максимально унизить России, и желанием избежать ядерного апокалипсиса.
Ранее в США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны.
МИД Китая: Отношения Пекина и Москвы крепки, как монолит
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Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, они не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды как монолит, не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры, передает ТАСС.
Ван И уточнил, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону, а Китай и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны.
Ван И отметил, что Китай и Россия активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие.
Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».
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Лавров рассказал, как Запад обеспечивает лояльность к поддержке Киева
Лавров: Запад с помощью влияния на СМИ обеспечивает лояльность общества к поддержке Киева
Соединенные Штаты и страны Европы хорошо работают со средствами массовой информации, обеспечивая лояльность общества к курсу на поддержку украинского государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сказал в эфире телеканала «Россия 24», что на Западе «очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть», передает ТАСС.
Так, вся линейка американских электронных СМИ, телевидения и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
При этом министр напомнил, что США и Европа поддержали неонацистский переворот на Украине, направленный на отмену всего русского.
Между тем американские СМИ пишут, что между политическими силами в США произошел раскол по вопросу дальнейшей поддержки Украины, причем, по их мнению, это играет на руку России.
В Китае заявили о серьезных проблемах в отношениях с США
Глава МИД КНР Ван И: Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями
США продолжают воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимаются вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями, заявил глава МИД КНР Ван И.
Китай, по словам Ван И, в ответ на провокации США предпринимал решительные действия, чтобы противостоять силовой политике и запугиванию, действовал для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая, передает РИА «Новости».
В ответ на провокационный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай принял твердые и решительные меры для защиты государственного суверенитета и безопасности.
При этом Ван И подчеркнул, что отсутствие конфликтов и отказ от конфронтации, мирное сосуществование, углубление экономической интеграции и получение большей выгоды от развития друг друга отвечает общим интересам двух стран.
Глава МИД КНР призвал США изменить свой курс, придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, и совместно заложить прочную основу для здорового и стабильного развития китайско-американских отношений.
Ранее посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил об укреплении отношений с Россией в 2022 году.
До этого Китай призвал США и НАТО не создавать мнимых врагов.
Напомним, эксперты оценили значимость визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Пекин, который состоялся накануне, отметив, насколько дружественными являются отношений двух стран.