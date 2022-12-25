ВС России уничтожили польскую и американскую военную технику

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал объединение русского народа целью России
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Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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ВС России уничтожили польскую и американскую военную технику
Конашенков: Российские военные в ходе СВО уничтожили три артиллерийских системы М-777 и польскую «Краб»
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Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три артиллерийских системы М-777 производства США и польскую САУ «Краб», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США, передает ТАСС.
Также в районе города Северска Донецкой народной республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».
Кроме того, по данным Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град».
«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказал он.
Конашенков рассказал также, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.
По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», – добавил он.
«На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», – сказал Конашенков.
По его словам, на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР.
Конашенков также уточнил, что безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.
«На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», – заявил Конашенков.
Ранее авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на освобождении территории ДНР
Глава Генштаба Герасимов: Основные усилия армии сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР
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Усилия Вооруженных сил России на данный момент сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики, заявил на брифинге для военных атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что обстановка на линии фронта стабилизирована, поэтому усилия ВС России сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Также удары наносятся по складам с запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что длина линии боевого соприкосновения на Украине составляет 815 км. ВС России взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики.
Ранее Герасимов заявил, что боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
При подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка в Херсонской области
Глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля
Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, в машину была заложена взрывчатка.
Источник в экстренных службах сообщил, что в автомобиль была заложена взрывчатка, передает ТАСС.
По словам замглавы администрации Новой Каховки Руслана Агаева, Штепу подорвали украинские диверсанты, избравшие его целью «из-за его активной гражданской позиции», передает РИА «Новости».
Ранее было совершено покушение на первого замглавы Херсонской области Виталия Булюка, он получил легкие ранения.
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
Раненого во время обстрела в Донецке Рогозина привезли в госпиталь Ростова-на-Дону
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина и еще двух раненых во время обстрела гостиницы в Донецке доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.
По словам помощника Рогозина, пострадавшим проводился осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь. Он заявил, что несколько раненых советников находятся в медучреждениях Донецкой народной республики, врачи пока не дают разрешения на их транспортировку, передает ТАСС.
Ранее ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, получил контузию мэр Горловки Иван Приходько.
В СК считают, что удар по гостинице, где находились Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, мог быть нанесен из французской гаубицы Caesar.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
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ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватово
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украина перебросила подкрепления под Сватово в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, ВСУ несут большие потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на сватовском направлении замечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».
Марочко счел, что это связано с большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения.
Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях.
До этого стало известно, что на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
Рогозина решили перевезти в Москву
Рогозина решено перевезти в Москву для оказания необходимой медицинской помощи
Руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставят в Москву, после чего будет принято решение о необходимой медицинской помощи, сообщил его помощник.
Решение примет консилиум врачей. Как пояснил помощник Рогозина, медики пока не проводили операцию – «врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились», учитывая ее сложность, передает ТАСС.
Напомним, Рогозин получил ранение в позвоночник в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке. Сам Рогозин сообщил, что многие из его группы также получили ранения, погиб один из его помощников Михаил Бридасов. Рогозин обещал после лечения вернуться на фронт и «отомстить за ребят».
Названа цель визита Зеленского в США
Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники Washington Post.
По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».
По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.
Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.
Путин рассказал, как Запад стравил части русского мира
Потенциальные противники всегда мечтали о том, чтобы разделить русский мир и руководить его отдельными частями, США после распада СССР удалось разобщить, а потом стравить русских и украинцев, в этом смысле Россия потерпела фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это тонкий очень вопрос – единство русского мира. «Разделяй и властвуй» – еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», – цитирует ТАСС Путина.
«С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Советского Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность [русских и украинцев] все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско», – заявил глава государства.
Путин отметил, что война в 2014 году была развернута против части народа Украины, который считает себя принадлежащим к русскому миру.
«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать. А против них развернули войну в 2014 году», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал спецоперацию на Украине вынужденной и необходимой мерой.
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ и наемников
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На Донецком направлении за последние сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников, сообщили в Министерстве обороны России.
При поддержке штурмовой авиации и артиллерии ВС России продолжили наступление на Донецком направлении, высокоточными ударами поражены опорные пункты ВСУ у Артемовска в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Купянском направлении у населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено свыше 30 украинских военных, две БМП и четыре машины.
На Краснолиманском направлении у поселков Невское и Новолюбовка в ЛНР авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы и техники. У урочища Медвежьего, у Серебряного лесничества в республике уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 человек, три бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении у поселков Новомайорское, Пречистовка и Водяное в ДНР уничтожено до 45 бойцов ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника. У населенного пункта Новоселидовка (ДНР) уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
У поселка Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Харькова раскрыта позиция РЛС украинского ЗРК С-300, станцию ликвидировали.
Около населенного пункта Селидово (ДНР) уничтожены две артиллерийские системы M777 (производство США). У поселка Константиновка уничтожены две системы РСЗО «Град», ранее обстреливавшие ДНР.
У поселка Орехово-Василевка (ДНР) сбит Су-25 украинских воздушных сил. У Краматорска сбит украинский Ми-8.
За сутки ПВО сбили 10 беспилотников у поселков Макеевка, Нововодяное, Кременная (ЛНР), Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая (ДНР), Малиновка, Малые Щербаки и Пологи (Запорожская область). У населенного пункта Комиссаровка (ЛНР) перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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В российских вузах решили ввести курс по основам военной подготовки
Минобрнауки: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
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Курс по основам военной подготовки уже направили в университеты России для включения в программы бакалавриата, специалитета и в дополнительные образовательные программы, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
В сообщении говорится, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы, передает ТАСС.
Отмечается, что освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
В пресс-службе уточнили, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.
В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении.
Курс разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
«Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред.
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Северная Корея опровергла заявления о поставках оружия в Россию
МИД Северной Кореи назвал сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованными
Сообщения о поставках Северной Кореей военных грузов в Россию сфабрикованы, Россия сама может обеспечить свою безопасность, заявил МИД КНДР.
В МИД Северной Кореи назвали соответствующие сообщения японских СМИ «самой абсурдной манипуляцией общественным мнением». По словам представителя ведомства, такие материалы «не достойны каких-либо комментариев», передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.
Также в МИД Северной Кореи заявили, что «народ России – самый стойкий, и он обладает волей и возможностью обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи». КНДР заявила, что США поставляют оружие Киеву, эти поставки «принесли на Украину кровопролитие и разрушение»
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать ее слова заявил, что «не видел этого заявления» и что у него нет подробных данных, передает РИА «Новости».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на разведку США уже заявляли о сделке между Россией и КНДР, подразумевающей покупку «миллионов снарядов и ракет», а также средств артиллерии. Представители России сам факт такой сделки категорически опровергают.
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