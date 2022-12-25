ВС России уничтожили польскую и американскую военную технику

Конашенков: Российские военные в ходе СВО уничтожили три артиллерийских системы М-777 и польскую «Краб»

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три артиллерийских системы М-777 производства США и польскую САУ «Краб», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США, передает ТАСС.

Также в районе города Северска Донецкой народной республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».

Кроме того, по данным Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град».

«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказал он.

Конашенков рассказал также, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», – добавил он.

«На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», – сказал Конашенков.

По его словам, на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР.

Конашенков также уточнил, что безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», – заявил Конашенков.

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