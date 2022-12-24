Оторванность Сунака от проблем народа возмутила британцев

Британцы посмеялись над Сунаком из-за неловкого разговора с бездомным

Неловкий разговор британского премьер-министра Риши Сунака с бездомным во время рождественского визита в приют в Лондоне рассмешил читателей издания Daily Mail.

Премьер накладывал завтрак для посетителей приюта, когда попытался поговорить с одним из бездомных. Мужчина по имени Дин спросил у Сунака, «разбирается» ли он с экономикой Великобритании. Глава правительства ответил, что именно этим он и занимается, в ответ премьер спросил, работает ли Дин в бизнесе, передает РИА «Новости».

«Нет, я бездомный. Я, вообще-то, бездомный. Но меня интересует бизнес», – сказал мужчина.

Сунак продолжил расспрашивать, в какой именно сфере Дин хотел бы себя проявить. На что бездомный ответил, что ему интересен финансовый сектор.

«Да, я бы не возражал. Но, не знаю, сначала хотел бы пережить Рождество», – сказал Дин на уточняющий вопрос Сунака о том, хотел ли бы он работать в финансовом секторе.

Дин выразил надежду, что приют поможет ему найти жилье, чтобы провести Рождество и предстоящие праздники.

Оторванность Сунака от реальности возмутила читателей газеты.

«Совершенно бестолковый. Насколько полностью оторван от реальности этот неизбранный премьер-министр?» – спросил blackdamp.

«Он на камеру говорил, что не знает ни одного человека из рабочего класса, так что это не удивляет», – напомнил Scotstlass.

«Нам нужны выборы сейчас или все мы будем в таком «бизнесе», – добавил Cricoid.

Ранее Сунака осудили за неподходящий внешний вид на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, его обвинили в том, что он одет слишком презентабельно для визита в страну, которая находится в нищете.