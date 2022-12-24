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Оторванность Сунака от проблем народа возмутила британцев
Британцы посмеялись над Сунаком из-за неловкого разговора с бездомным
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Неловкий разговор британского премьер-министра Риши Сунака с бездомным во время рождественского визита в приют в Лондоне рассмешил читателей издания Daily Mail.
Премьер накладывал завтрак для посетителей приюта, когда попытался поговорить с одним из бездомных. Мужчина по имени Дин спросил у Сунака, «разбирается» ли он с экономикой Великобритании. Глава правительства ответил, что именно этим он и занимается, в ответ премьер спросил, работает ли Дин в бизнесе, передает РИА «Новости».
«Нет, я бездомный. Я, вообще-то, бездомный. Но меня интересует бизнес», – сказал мужчина.
Сунак продолжил расспрашивать, в какой именно сфере Дин хотел бы себя проявить. На что бездомный ответил, что ему интересен финансовый сектор.
«Да, я бы не возражал. Но, не знаю, сначала хотел бы пережить Рождество», – сказал Дин на уточняющий вопрос Сунака о том, хотел ли бы он работать в финансовом секторе.
Дин выразил надежду, что приют поможет ему найти жилье, чтобы провести Рождество и предстоящие праздники.
Оторванность Сунака от реальности возмутила читателей газеты.
«Совершенно бестолковый. Насколько полностью оторван от реальности этот неизбранный премьер-министр?» – спросил blackdamp.
«Он на камеру говорил, что не знает ни одного человека из рабочего класса, так что это не удивляет», – напомнил Scotstlass.
«Нам нужны выборы сейчас или все мы будем в таком «бизнесе», – добавил Cricoid.
Ранее Сунака осудили за неподходящий внешний вид на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, его обвинили в том, что он одет слишком презентабельно для визита в страну, которая находится в нищете.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
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Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.
Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».
Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».
Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Воевавший за ВСУ режиссер «Квартала 95» погиб под Артемовском
RT: Воевавший на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Бобало погиб под Артемовском
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Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, поступивший добровольцем на службу в вооруженных силах Украины, ликвидирован под Артемовском (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В одном из фильмов Бобало снимался Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Эту информацию подтверждает жена режиссера Анна Яремчук. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она написала, что «по справедливости» ее муж должен был снимать кино и быть востребованным в своей области, а вместо этого у них дома «стоял автомат и куча военных «ништячков», которые передавала мама из Америки», пишет «Коммерсант».
Накануне помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в районе Артемовска идут напряженные бои, но Киев понимает необходимость сдать город.
В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
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Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
В США увидели поворотный момент в стратегии России на Украине
19FortyFive: Заявление Путина стало поворотным моментом в стратегии России на Украине
Заявление российского лидера Владимира Путина о финансировании Вооруженных Сил и скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство стало поворотным моментом в стратегии России на украинском направлении, пишет американское военно-политическое издание 19FortyFive.
Авторы издания напомнили слова российского лидера о том, что страна дает армии все необходимое. Заявление, по оценке 19FortyFive, можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, передает ФАН.
Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Российский лидер, в частности, сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.
МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
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Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.
По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».
Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.
Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.
По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».
Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
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Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.
Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.
В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.
Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.
Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.
Байден не смог подписать готовый бюджет США на 2023 год
Байден продлил временное финансирование правительства США, хотя Конгресс уже принял проект полноценного бюджета
Хотя Конгресс США принял проект бюджета страны на 2023 финансовый год, глава американского государства Джо Байден не смог его подписать.
В пятницу Палата представителей утвердила одобренный Сенатом проект бюджета объемом около 1,7 трлн долларов. Документ должен подписать президент США, но этого нельзя делать в тот же день, в который проект утвержден Конгрессом, должно пройти определенное время, передает ТАСС.
В связи с этим Байден не смог подписать готовый проект бюджета. Ему пришлось продлить временное финансирование правительства до 30 декабря. Соответствующую инициативу также утвердил Конгресс.
Накануне Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. В пятницу Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов.
Телеведущий Норкин рассказал анекдот про Зеленского
Журналист Андрей Норкин пошутил на тему национальности президента Украины Владимира Зеленского.
Он оценил визит Зеленского в США: по мнению Норкина, президента в Вашингтоне встречали не как государственного деятеля, а как звезду шоу-бизнеса, передает «Царьград».
В эфире своей программы «Место встречи» на НТВ Норкин пошутил на тему национальности Зеленского, поскольку тот, обращаясь именно к ней, отвечает на обвинения в неонацизме.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они – евреи по папе или по маме, теперь отвечают: «По президенту», – пошутил Норкин.
Напомним, Киев и его союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку сам президент является евреем.
Умер юморист Александр Пономаренко
Артист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, сообщил его брат-близнец, юморист Валерий Пономаренко.
Валерий Пономаренко подтвердил сообщения о том, что его брат-близнец умер от онкологического заболевания, передает РИА «Новости».
Артист добавил, что сейчас «не в том состоянии», чтобы рассказывать об обстоятельствах произошедшего.
Дуэт братьев Пономаренко стал широко известен благодаря передаче «Кривое зеркало», там они участвовали в шоу «Повтори!».
Водителя в Египте обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Sada el-Balad сообщил о предъявлении водителю в Египте обвинения в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Прокуратура центра Каира предъявила египтянину, который работал водителем, обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС, сообщают СМИ.
Сообщается, что мужчина изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза в Каире в центральном районе Замалек, угрожая ей. При этом, как следует из обвинения, в другом центральном районе Каср-ан-Нил этот же мужчина домогался до итальянки, преподавательницы танцев. Крики итальянки привлекли внимание окружающих, которые задержали насильника до прибытия полиции. По законам Египта, мужчине грозит от семи до 15 лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sada el-Balad.
В 2017 году ливанский таксист изнасиловал и задушил сотрудницу британского посольства 30-летнюю Ребекку Дайкс в Бейруте. Он заявил, что сделал это, так как «посчитал ее симпатичной, к тому же она была в короткой юбке».
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в грузинском банке
СМИ: Россияне пожаловались на массовое закрытие своих счетов в Bank of Georgia
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Россияне стали массово получать сообщения о предстоящем скором закрытии своих счетов в Bank Of Georgia, сообщили местные СМИ.
Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней, пишет РБК со ссылкой на Paper Kartuli.
В банке подтвердили случаи закрытия счетов, но отказались объяснить причину, сославшись на свою внутреннюю политику.
Издание приводит скриншот переписки клиента со службой поддержки, в котором сотрудник объясняет закрытие счета «внутренней политикой банка».
О том, что Bank of Georgia начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем Telegram и проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц.
Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.
Позже он написал, что блокировка счетов «Bank of Georgia» иностранным гражданам в текущую неделю подтверждается уже в более чем в 100 случаев.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
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Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).