Балет с российским танцовщиком Полуниным оказался под угрозой срыва в Милане

Российскому танцовщику Полунину потребовали запретить выступать в Милане

Балет «Распутин» с российским танцовщиком Сергеем Полуниным может быть отменен в Милане из-за угроз, сообщил режиссер спектакля Джанмарио Лонгони газете Corriere della Sera.

Премьера постановки запланирована на январь 2023 года в театре Арчимбольди, передает RT.

По данным издания, в Сети появились петиции с требованием не пускать Полунина, а сотрудникам театра начали поступать угрозы. Лонгони рассказал, что опасается за безопасность коллег, но при этом осуждает нападки на Полунина.

Режиссер подчеркнул, что его раздражает то, что нападки происходят под пацифистским предлогом. «Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», – сказал он.

Сам Полунин открыто поддерживает проведение спецоперации России на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время посещения оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала» призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.