В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа вероятная причина пожара в приюте в Кемерово с 20 погибшими
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
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За последние сутки в России госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
За сутки в стране госпитализированы 1 тыс. 108 человек, это на 7% меньше, чем 23 декабря, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Выписано из больниц в связи с выздоровлением 8 тыс. 4 человека, это на 3,3% меньше, чем в прошлые сутки.
Всего за этот период зарегистрировано 6 тыс. 986 случаев коронавируса, подтверждено 54 летальных исхода.
В прошлые сутки с коронавирусом в России госпитализировали 1 тыс. 192 человека.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».
«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.
Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».
В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.
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Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.
Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.
В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.
Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.
Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.
Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
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Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.
Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.
Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.
Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.
Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.
Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».
В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.
Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.
«Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.
Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.
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Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть
Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую
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Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
«Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.
«Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.
«При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.
«Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.
«Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.
«И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.
Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.
До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».
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Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в грузинском банке
СМИ: Россияне пожаловались на массовое закрытие своих счетов в Bank of Georgia
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Россияне стали массово получать сообщения о предстоящем скором закрытии своих счетов в Bank Of Georgia, сообщили местные СМИ.
Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней, пишет РБК со ссылкой на Paper Kartuli.
В банке подтвердили случаи закрытия счетов, но отказались объяснить причину, сославшись на свою внутреннюю политику.
Издание приводит скриншот переписки клиента со службой поддержки, в котором сотрудник объясняет закрытие счета «внутренней политикой банка».
О том, что Bank of Georgia начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем Telegram и проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц.
Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.
Позже он написал, что блокировка счетов «Bank of Georgia» иностранным гражданам в текущую неделю подтверждается уже в более чем в 100 случаев.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
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Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
Эксперты: Кремль и Татарстан нашли идеальный компромисс по «президентскому вопросу»
Минченко: Татарстан сумеет выполнить требование президента России и сохранить свою идентичность
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Переименование должности «президент Татарстана» в «раис» – это идеальный компромисс, учитывая специфику региона. К такому мнению пришли востоковед Кирилл Семенов и политолог Евгений Минченко. Ранее Госсовет республики предложил сменить название должности главы региона.
«Раис – традиционный титул, который существует у целого ряда народов, придерживающихся мусульманских традиций. И формально Татарстан выполнил требование президента России Владимира Путина по унификации названия глав регионов», – сказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Дальше уже встает вопрос национальной специфики. Например, в Якутии главу региона называют Ил Дархан. Поэтому мы видим хороший пример достижения компромисса между Кремлем и Татарстаном», – подчеркнул политолог.
«Слово «раис» пришло из арабского языка. Им называли людей, принадлежащих к привилегированному сословию. Затем оно распространилось по другим территориям и приобретало значение, синонимичное слову «президент»», – отметил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
«Нельзя сказать, что «раис» чужероден для тюркских языков. Термин используется в некоторых языках на территориях бывшей Османской империи. Им изначально называли капитанов армии», – уточняет собеседник.
При этом Республика Татарстан всячески пытается сохранить должность президента в регионе, отмечает востоковед. «Если изначальное наименование сейчас неуместно, то они выбрали другую интерпретацию. Учитывая все обстоятельства, это удачный компромисс, в рамках которого исполняется законодательство России, но при этом и Татарстан остается на своих позициях», – заключил Семенов.
В пятницу Госсовет Татарстана поддержал предложение о переименовании должности президента республики в раис. Законопроект был ранее внесен президиумом парламента региона, сообщили «Ведомости».
Ранее, 21 декабря, в Госсовет Татарстана был внесен проект поправок в Конституцию республики с предложением переименовать должность президента республики в «главу Республики Татарстан». 22 декабря профильный комитет Госсовета республики рекомендовал инициативной группе депутатов отозвать проект о переименовании должности.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».
Раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языков.
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