В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование

В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.

Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.

Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».

По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.

Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.

Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.

Данных о том, когда именно было записано видео, нет.

Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.

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