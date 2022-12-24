Перечислен список новых пошлин для автомобилистов в 2023 году

Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть

Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую

Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.

«Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.

«Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.

«При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.

«Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.

«Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.

«И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.

Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.

До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году.

Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».

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