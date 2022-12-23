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Объем торговли между Россией и Швейцарией вырос, несмотря на санкции
Россия и Швейцария нарастили торговый оборот, несмотря на санкции
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Товарооборот России и Швейцарии вырос с начала российской специальной операции на Украине, несмотря на санкционные ограничения, следует из публикации газеты Tages-Anzeiger.
По данным издания, которое ссылается на данные Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии, с 2017 по 2021 годы объем торговли между двумя странами каждый месяц составлял 321 млн швейцарских франков. После 24 февраля 2022 года «средний показатель составил почти 383 млн, что на 19% больше».
По данным газеты, экспорт из Швейцарии в РФ вырос на 6,5%, а импорт – на 54%, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
«Увеличение экспорта связано с ростом поставок фармацевтической продукции в Россию – в основном лекарств и препаратов для борьбы с иммунными заболеваниями. Эти товары не попадают под санкции по гуманитарным соображениям», – следует из публикации.
Рост импорта же связан с увеличением поставок российского золота в Швейцарию.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
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Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.
Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.
Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.
Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.
Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.
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Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Постпред Украины при ООН взбесил американцев
Украинский постпред при ООН Кислица вызвал гнев американцев в соцсетях
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Пользователи Twitter возмутились сообщением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.
Кислица заменил бело-красные полосы флага США желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) из США возмутились таким решением, передает РИА «Новости».
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в осквернении флага. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики». Предлагался и вариант со знаками доллара вместо звездочек.
После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
Напомним, Захарова заявила: «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского?». По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.
Пригожин с иронией ответил на заявления США об оружии ЧВК «Вагнер»
Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу
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Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, заявил с иронией российский предприниматель Евгений Пригожин.
Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», сообщает компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
«В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».
Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Актер извинился за съемки в нашумевшем видео про внука, который пошел на службу по контракту из-за денег.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен
Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам
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Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».
Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
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Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.
Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.
Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.
Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.
Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.
Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».
В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.
Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.
«Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.
Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.
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Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Политолог: США обменяли Гуайдо на венесуэльскую нефть
Политолог Кортунов: Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или Тихановскую
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Американцы решили бросить своего ставленника Хуана Гуайдо, поскольку им не удалось сменить режим в Венесуэле, а в венесуэльской нефти они увидели альтернативу российской. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
«Свержение правительства Хуана Гуайдо в Венесуэле», если это событие можно так назвать – это признание реальности. Когда оно формировалось, у оппозиции были надежды на то, что режим Николаса Мадуро обречен и быстро падет. Кроме того, эти цели преследовали США и другие западные страны, оказывая давление на действующую венесуэльскую власть и поддерживая оппозицию», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Однако время идет, Мадуро продолжает занимать свой пост, а Гуайдо не смог сохранить поддержку своих сторонников. И теперь США вынуждены заигрывать с Венесуэлой, с ее легитимным правительством, поскольку рассматривают венесуэльскую нефть как отчасти замену российской», – отметил собеседник.
«Сейчас абсолютно понятно, что в ближайшем будущем Мадуро останется у власти. Его правительство продемонстрировало устойчивость, которую от него не ждали. А планы США по смене режима потерпели крах. Теперь оппозиция и Вашингтон вынуждены принимать не очень приятные для себя решения», – полагает эксперт.
«При этом несколько лет назад власть Гуайдо признали многие мировые лидеры, но это политика, так часто бывает. Кстати, а знает ли кто-то, где сейчас афганский президент Ашраф Гани, который тоже был ставленником США?» – задается вопросом Кортунов.
«Эта ситуация должна в очередной раз напомнить всем протеже Вашингтона об отсутствии гарантий того, что в определенный момент их не предадут ради чего-то более выгодного для американцев», – акцентировал политолог.
«Впрочем, Владимира Зеленского американцам бросить сложнее, чем Гуайдо или несостоявшегося президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Зеленский стал уже этаким «американским героем» – выступал в Конгрессе, общается с президентом Джо Байденом. Тихановская, к примеру, не была допущена к власти», – рассуждает эксперт.
«И если предполагать о том, кого американцы предадут следующим, то скорее это будет лидер проамериканской оппозиции в какой-нибудь стране, нежели тот, кто уже находится у власти. Но всякое может быть, никому не стоит расслабляться», – резюмировал собеседник.
Ранее западные СМИ, в том числе агентство Reuters, сообщили, что оппозиционная ассамблея Венесуэлы большинством голосов приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо. С инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Однако предстоит еще второе обсуждение.
До этого сообщалось, что оппозиция во время встречи с представителями Госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».
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RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
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Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.
В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.
По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.
Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.
Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Оппозиционная ассамблея Венесуэлы одобрила ликвидацию «правительства» Гуайдо
Оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию самопровозглашенного правительства Гуайдо
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Большинством голосов оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо, сообщили в «парламенте».
С подобной инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Предстоит еще второе обсуждение. Накануне лидеры оппозиции объяснили необходимость отставки «правительства» тем, что оно ослабло и не выполняет своих задач, передает РИА «Новости».
До этого Reuters со ссылкой на источники сообщало, что оппозиция во время встречи с представителями госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году. Bloomberg сообщало, что оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Гуайдо.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».